Οργή και φρίκη προκαλεί η νέα υπόθεση κακοποίησης και θανάτωσης σκύλου, αυτή τη φορά στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος έφερε τραύμα στο μηρό του πίσω δεξιού ποδιού και δίπλα του εντοπίστηκε μία μεταλλική βέργα, η οποία παρελήφθη από όχημα της Άμεσης Δράσης και παραδόθηκε στο Α.Τ. Μεγαρέων.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεγάρων,μετέφερε το άψυχο τετράποδο στον κτηνίατρο. Κατά τη νεκροψία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ότι το σκυλί έφερε μία οπή διαμέτρου 2 εκατοστών περίπου στη δεξιά περινεϊκή χώρα, η οποία ήταν αβαθής με μέγιστο βάθος τα 3 εκατοστά και αιμάτωμα του δεξιού επιπεφυκότα.

Εσωτερικά, από την ακτινογραφία προέκυψε κάταγμα πυέλου και διαπιστώθηκε ένα βλήμα από αεροβόλο όπλο, χωρίς όμως να υπάρχει τραύμα εισόδου.

Η μεταλλική ράβδος έχει μεταφερθεί για εξέταση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

«Άλλος ένας Ολιβερ. Άλλο ένα πλάσμα που δολοφονήθηκε με μια ανώμαλη πράξη. Αυτός ο άνθρωπος που το έκανε ζει ανάμεσά μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Αρκομάνη, ιδρύτρια του Φιλοζωικού Σωματείου Μεγάρων «Αδέσποτος Παλμός», με την προειδοποίηση ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

«Η ομάδα μας δίνει 1.000 ευρώ σε όποιον πάει στην αστυνομία και αναφέρει ονομαστικά, ποιο είναι το κτήνος που το έκανε. Σας παρακαλούμε μιλήστε. Ένας δολοφόνος είναι ανάμεσά μας, και ανά πάσα στιγμή θα γίνει και άλλο κακό. Εκλιπαρούμε, όποιος τον είδε να πάει να το καταθέσει στην αστυνομία, για να σωθούν και άλλα ζώα και άνθρωποι. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να τον βρούμε και να ξέρει πως δεν θα γλιτώσει», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, το Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας «Αδέσποτες Ψυχές» κατήγγειλε ότι «η Μπουμπού κακοποιήθηκε και πέθανε με τραγικό τρόπο» και δίνει αμοιβή 1000€ σε όποιον έχει έγκυρες πληροφορίες.

«Ζητάμε δικαίωση για όλες τις αδικοχαμένες ψυχές, τα κακοποιημένα πλάσματα που δεν έφταιξαν πουθενά και πληρώνουν την αρρώστια όλου του κόσμου» αναφέρει το Σωματείο στην ανάρτησή του.

