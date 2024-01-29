Ένα γαλλικό εστιατόριο κατήγγειλε ότι εκλάπησαν από την κάβα του 83 μπουκάλια κρασιού η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το Tour d'Argent, ένα από τα παλαιότερα (και ακριβότερα) εστιατόρια του Παρισιού, το οποίο στις 25 Ιανουαρίου κατήγγειλε την κλοπή στις αστυνομικές αρχές.

Η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει ότι ανάμεσα στα μπουκάλια που εκλάπησαν ήταν και κάποια Romanée Conti από την περιοχή της Βουργουνδίας εκ των οποίων το ακριβότερο (του 1999), στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες πωλείται στα 31.200 ευρώ το μπουκάλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

