Σε κατάσταση πολιορκίας ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι του Παρισιού και πολλών άλλων γαλλικών πόλεων. Αγροτικά συνδικάτα έχουν δηλώσει πως από τις 14.00 (ώρα Γαλλίας) και μετά έχουν προγραμματίσει, συγκεντρώνοντας τρακτέρ, να μπλοκάρουν οκτώ σημεία εισόδου και εξόδου από την γαλλική πρωτεύουσα, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των αγροτών έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις. Στο μεταξύ σε κινητοποιήσεις προχωρούν σε κάποιες γαλλικές πόλεις - όπως η Μασσαλία και το Μπορντό -και οι οδηγοί των ταξί, διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές των καυσίμων.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε πως πέριξ του Παρισιού θα αναπτυχθούν σήμερα Δευτέρα σχεδόν 15.000 αστυνομικοί με στόχο την «τήρηση της τάξης και της ασφαλείας» και ειδικότερα την εξασφάλιση ότι τα τρακτέρ δεν θα εισέλθουν στο Παρίσι και δεν θα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς τροφίμων του Ρανζίς, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε χθες ότι σχεδιάζονται επιπλέον μέτρα για την προστασία του αγροτικού τομέα της χώρας.

«Θέλω να αποσαφηνισθούν τα πράγματα και να δούμε τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε, επιπλέον μέτρα, γι' αυτές τις ιστορίες περί αθέμιτου ανταγωνισμού...δεν είναι φυσιολογικό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα, ενώ γειτονικές χώρες, η Ιταλία και άλλες, μπορούν», είπε ο Γκαμπριέλ Ατάλ κατά την διάρκεια επίσκεψής του σε αγροτική εκμετάλλευση νότια του Παρισιού όπου άκουσε τις διαμαρτυρίες για σειρά θεμάτων που προκαλούν την κρίση του αγροτικού τομέα: πτώση εισοδημάτων, χαμηλές συντάξεις, γραφειοκρατία, υπερπληθώρα νόμων και ρυθμίσεων, ανταγωνισμός από το εξωτερικό κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

