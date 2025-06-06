Πάνω από 100 κατηγορίες αντιμετωπίζει ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο Κολοράντο

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον συγκέντρωσης υπέρ των ισραηλινών ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή στο Κολοράντο (δυτικά) άκουσε χθες Πέμπτη να του απαγγέλλονται 118 κατηγορίες από τη δικαιοσύνη της αμερικανικής πολιτείας αυτής, ανάμεσά τους κατηγορίες για απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο Μοχάμεντ Σάμπρι Σολιμάν, αιγύπτιος πολίτης, 45 ετών, κατηγορείται πως πέταξε αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς την 1η Ιουνίου εναντίον συμμετεχόντων σε εβδομαδιαία συγκέντρωση και πορεία σε ένδειξη υποστήριξης στους ισραηλινούς ομήρους τους οποίους κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από τους οποίους συνεχίζουν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών.

«Ο εναγόμενος κατηγορείται για απόπειρες φόνου 14 διαφορετικών θυμάτων», είπε στον Τύπο ο Μάικλ Ντόερτι, ο εισαγγελέας της κομητείας Μπόλντερ, όπου βρίσκεται η ομώνυμη πόλη όπου έγινε η επίθεση.

Ο κ. Σολιμάν διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθούν ποινές 48 ετών κάθειρξης για κάθε απόπειρα φόνου, ή με άλλα λόγια 672 χρόνια κάθειρξης αθροιστικά.

Στο επίπεδο της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης, ο Μοχάμεντ Σάμπρι Σολιμάν ήδη άκουσε να του απαγγέλλεται η κατηγορία της διάπραξης «εγκλήματος μίσους», με τον γενικό εισαγγελέα στο Κολοράντο να διαβεβαιώνει πως οι αρχές «έδρασαν γρήγορα για να στείλουν το μήνυμα ότι καμιά πράξη αντισημιτισμού δεν θα γίνει ανεκτή».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μοχάμεντ Σάμπρι Σολιμάν βρισκόταν παράνομα στο έδαφος των ΗΠΑ, καθώς η θεώρηση διαβατηρίου του είχε λήξει.

Προχθές Τετάρτη ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε προληπτικά την απέλαση της συζύγου του, πέντε παιδιών τους και του υπόπτου ωσότου ο ίδιος ή εφετείο πάρουν άλλη απόφαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.