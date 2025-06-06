Η ιαπωνική εταιρεία Ispace δήλωσε ότι το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιό της πιθανότατα συνετρίβη στην επιφάνεια της Σελήνης κατά τη διάρκεια της προσεδάφισής του την Παρασκευή, σηματοδοτώντας μια ακόμη αποτυχία δύο χρόνια μετά την ανεπιτυχή εναρκτήρια αποστολή του.

Η Ispace, με έδρα το Τόκιο, ήλπιζε να ενταχθεί στη λίστα με τις εταιρείες που θα έχει πετύχει μια κατακόρυφη και ελεγχόμενη προσεδάφιση στο φεγγάρι, ανάμεσα στις αμερικανικές εταιρείες Intuitive Machines και Firefly Aerospace, εν μέσω μιας παγκόσμιας κούρσας για τη Σελήνη, η οποία περιλαμβάνει κρατικές αποστολές από την Κίνα και την Ινδία. Μια επιτυχημένη αποστολή θα είχε καταστήσει την Ispace την πρώτη εταιρεία εκτός ΗΠΑ που θα πραγματοποιούσε προσγείωση στη Σελήνη.

Το Resilience, το δεύτερο σεληνιακό σκάφος της Ispace, δεν μπόρεσε να επιταχύνει αρκετά καθώς πλησίαζε τη Σελήνη και η εταιρεία δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με το διαστημόπλοιο μετά από μια πιθανή σκληρή προσγείωση, ανέφερε η Ispace σε ανακοίνωσή της.

Η σύνδεση και τα δεδομένα πτήσης του Resilience χάθηκαν περίπου δύο λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα προσγείωσης.

At this moment, we have not yet been able to establish communication with RESILIENCE, but ispace engineers in our Mission Control Center are continuing to work to contact the lander. We will share an update with the latest information in a media announcement in the next few… pic.twitter.com/D2TMGHK5f3 — ispace (@ispace_inc) June 5, 2025

Το βίντεο που ακολουθεί κυκλοφόρησε στις 4 Ιουνίου και μεταφέρει εικόνα μέσω μιας κάμερας, η οποία ήταν τοποθετημένη στην κορυφή του διαστημοπλοίου προσεδάφισης ενώ βρισκόταν σε σεληνιακή τροχιά.

Η προσεδάφιση επιχειρήθηκε σε μια επίπεδη περιοχή που ονομάζεται Mare Frigoris («Θάλασσα του Κρύου») περίπου 900 χλμ. (560 μίλια) από τον βόρειο πόλο της σελήνης κάτι που θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας σε σύγκριση με την προηγούμενη αποστολή της εταιρείας που συνετρίβη το 2023.

Μια αίθουσα με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, μετόχους, χορηγούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ispace σίγησε απότομα κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης προβολής της αποστολής στην Sumitomo Mitsui Banking Corp, εταίρο της αποστολής, τις πρώτες πρωινές ώρες στο Τόκιο.

Το 2023, το πρώτο διαστημόπλοιο προσεδάφισης της Ispace συνετρίβη στην επιφάνεια της Σελήνης λόγω ανακριβούς αναγνώρισης του υψομέτρου της. Είχαν γίνει διορθώσεις στο λογισμικό, ενώ ο σχεδιασμός του υλικού παρέμεινε ως επί το πλείστον αμετάβλητος σε ανθεκτικότητα, δήλωσε η εταιρεία.

Το Resilience μετέφερε ένα τετράτροχο ρόβερ που κατασκευάστηκε από τη θυγατρική της Ispace στο Λουξεμβούργο και πέντε εξωτερικά ωφέλιμα φορτία συνολικής αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών οργάνων από ιαπωνικές εταιρείες και ένα πανεπιστήμιο της Ταϊβάν.

Εάν η προσεδάφιση ήταν επιτυχής, το όχημα προσεδάφισης και το ρόβερ θα ξεκινούσαν προγραμματισμένες εξερευνητικές δραστηριότητες για 14 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εικόνων του ρεγολίθου, του λεπτόκοκκου επιφανειακού υλικού της σελήνης.

Η Ιαπωνία πέρυσι έγινε η πέμπτη χώρα στον κόσμο που πέτυχε ομαλή προσσελήνωση μετά την πρώην Σοβιετική Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία, όταν η εθνική Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης πέτυχε την προσγείωση του διαστημοπλοίου SLIM, αν και σε ανατρεπόμενη θέση.

Παρά τις προτεινόμενες αλλαγές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη διαστημική πολιτική των ΗΠΑ, η Ιαπωνία παραμένει προσηλωμένη στο αμερικανικό πρόγραμμα Artemis για τη σελήνη, δεσμευόμενη για τη συμμετοχή Ιαπώνων αστροναυτών και τεχνολογιών σε μελλοντικές σεληνιακές αποστολές.

Συμπεριλαμβανομένης μιας τρίτης αποστολής το 2027 ως μέρος των Εμπορικών Υπηρεσιών Σεληνιακού Φορτίου της NASA για το πρόγραμμα Artemis, η Ispace σχεδιάζει επτά ακόμη αποστολές έως το 2029 για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για σεληνιακές μεταφορές.

