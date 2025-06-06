Δεκάδες νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα - Το GHF ξανάρχισε διανομή γευμάτων

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, τον θάνατο 37 ανθρώπων σε ισραηλινές επιδρομές σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα, όπου το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι ξανάρχισε τις διανομές γευμάτων, μετά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του που ήταν χαοτικές και φονικές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, ανακοίνωσε την επιστροφή στο Ισραήλ των σορών δύο Ισραηλινοαμερικανών ομήρων στο τέλος επιχείρησης του στρατού και της Σιν Μπετ (υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας). Οι δύο όμηροι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος.

"Ήμασταν ανοιχτοί για διανομές σήμερα", ενημέρωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο Τύπου του GHF, κάνοντας λόγο για την παράδοση "1,4 εκατομμυρίου γευμάτων".

Ο ιδιωτικός φορέας, που κατηγορείται στους κόλπους της κοινότητας των ανθρωπιστικών οργανώσεων ότι εξυπηρετεί ισραηλινούς στρατιωτικούς σκοπύς, ανέστειλε τις διανομές προχθές Τετάρτη, επικαλούμενη "εργασίες ανακαίνισης" και "αναδιοργάνωση".

Η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται δραματική στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου οι άνθρωποι πεινούν λόγω του αποκλεισμού δύο και πλέον μηνών που έχει επιβάλει το Ισραήλ, τον οποίο χαλάρωσε εν μέρει την περασμένη εβδομάδα.

"Αυτό το Έιντ αλ-Άντχα έχει γεύση αίματος", είπε με απόγνωση ο Σάμι Φέλφελ, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, παραμονή της μεγάλης μουσουλμανικής Γιορτής της Θυσίας, την οποία οι κάτοικοι της Γάζας περνούν για άλλη μια φορά μέσα στα ερείπια – και πολλοί μέσα στο πένθος για τον θάνατο συγγενών και φίλων.

Έπειτα από σχεδόν 20 μήνες καταστροφικού πολέμου, η διεθνής πίεση εντείνεται στο Ισραήλ για να βάλει τέλος σε αυτόν και να επιτρέψει ξανά τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς τον σκοπό αυτό απετράπη προχθές Τετάρτη από το βέτο των ΗΠΑ.

Το Ιράν καταδίκασε το αμερικανικό βέτο, βλέποντας σε αυτό την "ξεκάθαρη προσβολή στη βούληση της διεθνούς κοινότητας".

Και σε επίσκεψη στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατηγόρησε ξανά την "ακροδεξιά κυβέρνηση" του Ισραήλ για "γενοκτονία".

Το GHF είχε αρχίσει η διανομή πακέτων με γεύματα στις 27 Μαΐου, ήδη από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του διαδραματίστηκαν σκηνές χάους και θανάτου, προκαλώντας πολλές διεθνείς επικρίσεις.

Στην πιο πρόσφατη δραματική εξέλιξη, την Τρίτη, 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς βάδιζαν προς μια από τις εγκαταστάσεις του στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον "χιλιάδων αμάχων" συγκεντρωμένων κατά μήκος εκατοντάδων μέτρων, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ότι δρα κατά του GHF, έκανε λόγο για "προειδοποιητικά πυρά" από στρατιώτες του για να απομακρύνουν "υπόπτους" που απειλούσαν την ασφάλειά τους και ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα.

Στη Γενεύη, περίπου εκατό εργαζόμενοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) διαδήλωσαν για να καταγγείλουν το νέο "απάνθρωπο" σύστημα βοήθειας και τη "στρατιωτικοποίησή" του από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα στα μέσα Μαΐου δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να απελευθερώσει τους τελευταίους ομήρους που κρατούνται από την 7ή Οκτωβρίου 2023, να πάρει τον έλεγχο όλου του θύλακα και να αφανίσει τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία της περιοχής αυτής το 2007.

Παράλληλα, διεξάγονται έμμεσες διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, οι οποίες έως τώρα δεν έχουν επιτύχει να σιγήσουν τα όπλα.

"Κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης της Σιν Μπετ και του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, οι σοροί δύο εκ των ομήρων μας (...) επέστρεψαν στο Ισραήλ: της Τζούντι Βάινσταϊν - Χαγκάι και του Γκαντ Χαγκάι", ανακοίνωσε ο Νετανιάχου χθες το πρωί.

Το ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών, σκοτώθηκε την 7η Οκτωβρίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν τότε, οι 55 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 32 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

"Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως", δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βλέποντας στην επιστροφή των νεκρών αιχμαλώτων τη "βάναυση υπενθύμιση της συνεχιζόμενης ωμότητας" της Χαμάς.

Περισσότερα από 130 μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις προστασίας των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, ζήτησαν από το Ισραήλ την "άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση" του διεθνούς Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία ξένοι ανταποκριτές δεν έχουν καμιά πρόσβαση, πλην εξαιρέσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Περισσότεροι από 54.607 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία θεωρεί αξιόπιστα ο ΟΗΕ.

