«Οι τρομοκρατικές πράξεις θα διώκονται στο έπακρο σύμφωνα με τον Νόμο. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του γιατί πρέπει να διατηρούμε τα σύνορά μας ΑΣΦΑΛΗ και να απελαύνουμε παράνομους, αντιαμερικανούς ριζοσπάστες από την πατρίδα μας», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα Truth Social αναφορικά με την επίθεση που έλαβε χώρα στο Κολοράντο.

Υπενθυμίζεται ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν ένας 45χρονος άνδρας φώναξε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» και πέταξε εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πλήθος στο Μπόλντερ του Κολοράντο, όπου λάμβανε χώρα διαδήλωση στη μνήμη των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Η χθεσινή φρικτή επίθεση στο Μπόλντερ του Κολοράντο ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΕΚΤΗ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πέρασε στις ΗΠΑ μέσω της γελοίας Πολιτικής Ανοικτών Συνόρων του Μπάιντεν, η οποία έχει βλάψει τόσο άσχημα τη χώρα μας. Πρέπει να φύγει βάσει της Πολιτικής «ΤΡΑΜΠ». Οι τρομοκρατικές πράξεις θα διώκονται στο έπακρο σύμφωνα με τον Νόμο. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του γιατί πρέπει να διατηρούμε τα σύνορά μας ΑΣΦΑΛΗ και να απελαύνουμε παράνομους, αντιαμερικανούς ριζοσπάστες από την πατρίδα μας. Η καρδιά μου είναι με τα θύματα αυτής της τρομερής τραγωδίας και με τον σπουδαίο λαό του Μπόλντερ του Κολοράντο!»

Πηγή: skai.gr

