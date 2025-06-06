Το Χάρβαρντ προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της απαγόρευσης εισόδου ξένων φοιτητών του

Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ αμφισβήτησε χθες Πέμπτη στη δικαιοσύνη την απαγόρευση εισόδου στη χώρα που διέταξε μια ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος νέων φοιτητών του, σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγής του.

«Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της κυβέρνησης να κόψει τον δεσμό του Χάρβαρντ με τους διεθνείς φοιτητές του (...) πρόκειται για συντονισμένη εκστρατεία αντιποίνων, που φθάνει σε κρεσέντο», τόνισε το πανεπιστήμιο.

Εν μέσω πολέμου που έχει εξαπολύσει εναντίον ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θεωρεί κοιτίδες της ιδεολογίας «woke», ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη το βράδυ πως θεωρεί «απαραίτητο» να «περιοριστεί η είσοδος» αλλοδαπών για σπουδές στο Χάρβαρντ για την προστασία της «εθνικής ασφάλειας».

Το μέτρο αυτό τυπικά έχει άμεση ισχύ σε βάρος «αλλοδαπών που έχουν σκοπό να έλθουν στις ΗΠΑ για να συμμετάσχουν, αποκλειστικά ή κατά μεγάλο μέρος, σε προγράμματα σπουδών» του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Έχει καταρχήν εξάμηνη διάρκεια, ανανεώσιμη, πρόσθεσε στο έγγραφο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Στα τέλη του Μαΐου, η κυβέρνηση Τραμπ αποπειράθηκε ήδη να απαγορεύσει στο Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές, αποσύροντας από το ίδρυμα την πιστοποίηση SEVIS (Student and Exchange Visitor), με άλλα λόγια αποκλείοντάς το από το βασικό πρόγραμμα υποδοχής ή ανταλλαγής φοιτητών στις ΗΠΑ.

Το πανεπιστήμιο αμφισβήτησε το μέτρο αυτό προσφεύγοντας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, εξασφαλίζοντας αναστολή της εφαρμογής του. Χθες, το Χάρβαρντ πρόσθεσε τη νέα προσφυγή του εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ στον φάκελο της υπόθεσής του που εξετάζεται ήδη από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, στο Χάρβαρντ σπούδαζαν φέτος κάπου 6.700 φοιτητές από το εξωτερικό. Πρόκειται για το 27% του συνόλου.

Πηγή: skai.gr

