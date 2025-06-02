Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν ένας 45χρονος άνδρας φώναξε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» και πέταξε εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πλήθος στο Μπόλντερ του Κολοράντο, όπου λάμβανε χώρα διαδήλωση στη μνήμη των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες ηλικίας μεταξύ 52 και 88 ετών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανέφερε η αστυνομία του Μπόλντερ.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των προκαταρκτικών στοιχείων, είναι σαφές ότι πρόκειται για στοχευμένη πράξη βίας και το FBI την ερευνά ως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, υπεύθυνος για το Γραφείο Πεδίου του Ντένβερ, Μαρκ Μίχαλεκ.

Η αστυνομία της πόλης Μπόλντερ αναφέρει ότι ένας άνδρας συνελήφθη. Ο ύποπτος είναι ένας 45χρονος Αιγύπτιος υπήκοος που ονομάζεται Μοχάμεντ Σαμπρί Σόλιμαν, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο BBC. Το 2022, ο Σόλιμαν έφτασε στην Καλιφόρνια με τη μεταναστευτική βίζα που έληξε τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές στο CBS News. Πρόσφατα ζούσε στο Κολοράντο Σπρίνγκς.

Σύμφωνα με το FBI , ο ύποπτος φώναζε «ελεύθερη Παλαιστίνη» καθώς πραγματοποιούσε την επίθεση χρησιμοποιώντας ένα «αυτοσχέδιο φλογοβόλο» και έναν «εμπρηστικό μηχανισμό».

Οι αρχές έχουν επίσης δηλώσει «αρκετά βέβαιες» ότι έχουν το μοναδικό ύποπτο υπό κράτηση και χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

🚨Συνεχής ενημέρωση -



Αναφορές από το Κολοράντο για τουλάχιστον 7 τραυματίες - ο ύποπτος προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ανθρώπους καθώς υποστηρικτές του Φιλοϊσραήλ πραγματοποιούσαν επιμνημόσυνη δέηση για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.



Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, λέει ότι «πρόκειται για στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση»

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μαρτυρίες αυτοπτών που περιέγραψαν έναν άνδρα να ρίχνει ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο κοκτέιλ μολότοφ προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Σε ένα βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση, ένας ημίγυμνος άνδρας κρατώντας διαφανή μπουκάλια φαίνεται να κινείται μπροστά από φλεγόμενο γρασίδι.

Πολλαπλά εγκαύματα σε αυτό που το FBI αποκαλεί «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» εναντίον διαδηλωτών στο Κολοράντο που ζητούσαν την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα

Άλλες εικόνες δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από πάρκο.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο Pearl Street Mall, μια δημοφιλή πεζοδρομημένη εμπορική περιοχή στη σκιά του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε το Run for Their Lives, μια οργάνωση αφιερωμένη στην προσέλκυση της προσοχής στους ομήρους που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023.

«Γνωρίζουμε και διερευνούμε πλήρως μια στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση στο Μπόλντερ του Κολοράντο», δήλωσε στο Χ ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ.

«Γνωρίζουμε και διερευνούμε πλήρως μια στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση στο Μπόλντερ του Κολοράντο. Οι πράκτορές μας και οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται ήδη στο σημείο και θα κοινοποιήσουμε ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.» - Διευθυντής του FBI Kash Patel

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τα θύματα δέχτηκαν επίθεση «απλώς επειδή ήταν Εβραίοι» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι οι αμερικανικές αρχές θα ασκήσουν δίωξη «στον ψυχρό δράστη στο μέγιστο βαθμό του νόμου».

«Οι αντισημιτικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο είναι άμεσο αποτέλεσμα συκοφαντικών λοιδοριών αίματος κατά του εβραϊκού κράτους και του εβραϊκού λαού και αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε.

Η επίθεση στο Μπόλντερ σημειώνεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας έξω από εβραϊκό μουσείο στην Ουάσινγκτον, όπου ένας 31χρονος ύποπτος που φώναζε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» συνελήφθη από την αστυνομία.

