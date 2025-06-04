Η οικογένεια του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στο Κολοράντο των ΗΠΑ εναντίον συγκέντρωσης υπέρ της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, από την οποία τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι την Κυριακή, συνελήφθη χθες Τρίτη από την υπηρεσία μετανάστευσης.

«Ερευνούμε αν η οικογένειά του γνώριζε για αυτή τη φρικτή επίθεση και αν συμμετείχε σε αυτή», δήλωσε η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, διευκρινίζοντας ότι συνελήφθησαν η σύζυγος και τα παιδιά του Μοχάμεντ Σάμπρι Σόλιμαν.

Ο 45χρονος ύποπτος πρόκειται να παρουσιαστεί την Πέμπτη ενώπιον δικαστηρίου στο Κολοράντο για να του απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η διάπραξη «εγκλήματος με κίνητρο το μίσος».

«Έξι εισιτήρια χωρίς επιστροφή για τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά του Μοχάμεντ. Η τελευταία ενημέρωση πριν την επιβίβαση δεν θα καθυστερήσει», έγραψε χθες ο Λευκός Οίκος στον λογαριασμό του στο Χ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εστιάζει ιδιαίτερα στο νομικό καθεστώς του Σόλιμαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε την Κυριακή στο Μπόλντερ του Κολοράντο με εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι ο 45χρονος βρισκόταν στις ΗΠΑ «παράνομα», καθώς είχε λήξει η τουριστική βίζα που διέθετε. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι είχε υποβάλει αίτηση για την παροχή ασύλου και ότι είχε λάβει άδεια εργασίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι το υπουργείο του θα «πατάξει» τους «τρομοκράτες» που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

«Όλοι οι τρομοκράτες, τα μέλη των οικογενειών τους και οι υποστηρικτές τρομοκρατών που βρίσκονται εδώ με βίζα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι (...) θα σας βρούμε, θα ανακαλέσουμε τη βίζα σας και θα σας απελάσουμε», έγραψε ο Ρούμπιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μοχάμεντ Σάμπρι Σόλιμαν κατηγορείται ότι έριξε εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε εβδομαδιαία πορεία με αίτημα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Συνολικά 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

