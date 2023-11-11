Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Columbia ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αναστέλλει τη λειτουργία δυο φοιτητικών συλλόγων οι οποίοι οργάνωσαν διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, προσάπτοντάς τους ότι «παραβίασαν επανειλημμένα» τους κανόνες για την οργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του.

Η λειτουργία των δυο συλλόγων, των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη (SJP) και της Εβραϊκής Φωνής για την Ειρήνη (JVP), ανεστάλη ως το τέλος του φθινοπωρινού εξαμήνου, τόνισε ο Τζέραλντ Ρόσμπεργκ, αντιπρόεδρος του πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού οι δύο σύλλογοι παραβίασαν επανειλημμένα τις πολιτικές του πανεπιστημίου για την διεξαγωγή εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του, κάτι που κορυφώθηκε με εκδήλωση χωρίς άδεια που διεξήχθη παρά τις προειδοποιήσεις και συμπεριέλαβε απειλητική ρητορική και εκφοβισμούς», κατά τον αντιπρόεδρο του Κολούμπια.

Ο κ. Ρόσμπεργκ κατέστησε σαφές πως η αναστολή δεν θα τερματιστεί παρά μόνο αν οι δύο σύλλογοι δείξουν βούληση να συμμορφωθούν προς τους κανόνες του ιδρύματος.

«Αυτό θα εγγυηθεί την ασφάλεια της κοινότητάς μας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των κύριων δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου», πρόσθεσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος.

Εκατοντάδες φοιτητές του Κολούμπια έκαναν αποχή από τα μαθήματα προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, για να συμμετάσχουν σε διαδήλωση που διοργάνωσαν οι δυο σύλλογοι.

Στην κινητοποίηση αυτή, κάλεσαν την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 11.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, συμπεριλαμβανομένων 4.500 και πλέον παιδιών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί διεξάγονται σε αντίποινα για την επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τον αναθεωρημένο προς τα κάτω αριθμό που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, κάποιοι από τους φοιτητές αξίωσαν προχθές το πανεπιστήμιο να χαρακτηρίσει «γενοκτονία» τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και να πάψει να συνεργάζεται με ισραηλινούς θεσμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.