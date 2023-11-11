Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει σήμερα έκτακτη κοινή σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο Ριάντ για την «άνευ προηγουμένου» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και στα Παλαιστινιακά Εδάφη, ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών του βασιλείου.

Η σαουδαραβική διπλωματία εξήγησε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι αυτή που βάφτισε «έκτακτη κοινή αραβική ισλαμική σύνοδο» θα αντικαταστήσει τις δυο χωριστές έκτακτες συνεδριάσεις που προγραμματιζόταν να διεξαχθούν εντός της ημέρας, του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, «καθώς οι χώρες αισθάνονται την ανάγκη να ενώσουν τις προσπάθειες τους» και «να εκφράσουν ενιαία συλλογική θέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

