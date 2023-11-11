Το σύστημα Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας «έχει γονατίσει», προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας πως τα μισά από τα 36 νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα πλέον δεν λειτουργούν «καθόλου».

«Είναι αδύνατο να περιγραφεί η κατάσταση στο πεδίο: διάδρομοι νοσοκομείων στους οποίους στοιβάζονται τραυματίες, άρρωστοι κι άνθρωποι που ψυχορραγούν» ενώ «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν προσφύγει στα νοσοκομεία» για να προστατευθούν, είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, προσθέτοντας πως έχουν καταγραφεί «πάνω από 250 επιθέσεις» στον τομέα της υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ασθενοφόρα, ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό...) στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος. Έκανε επίσης λόγο για 25 επιθέσεις εναντίον του τομέα της υγείας στο Ισραήλ.

«Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στη Λωρίδα της Γάζας και οι άνθρωποι που υπηρετούν είναι να τους δοθούν τα μέσα που έχουν ανάγκη για να προσφέρουν περίθαλψη: φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και καύσιμα για τις γεννήτριες των νοσοκομείων», πρόσθεσε, ζητώντας να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στον πολιορκημένο θύλακο περνώντας από το συνοριακό φυλάκιο στη Ράφα κι επαναλαμβάνοντας την έκκληση που έχει κάνει επανειλημμένα ο ΟΗΕ να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός».

«Καταλαβαίνω τι ζουν τα παιδιά στη Γάζα, διότι πέρασα τα ίδια όταν ήμουν παιδί», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, που κατάγεται από την πολιτεία Τιγκράι της Αιθιοπίας.

«Ο ήχος πυρών κι ο συριγμός των οβίδων στον αέρα, η μυρωδιά του καπνού αφού χτυπήσουν, τα τροχιοδεικτικά μέσα στη νύχτα, ο φόβος, ο πόνος», περιέγραψε. Κατήγγειλε από την άλλη τις «βάρβαρες» επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και ζήτησε, για ακόμη μια φορά, την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Την ώρα που το Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει βαθιά διχασμένο για τον φάκελο αυτό και δεν έχει καταφέρει να μιλήσει με μια φωνή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε εξάλλου να υπάρξει μεταρρύθμισή του.

«Θεωρώ εδώ και καιρό πως το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν εκπληρώνει πλέον τον ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε», δηλαδή την υπεράσπιση «της ειρήνης και της ασφάλειας» σε παγκόσμια κλίμακα, επέμεινε.

Ο διευθυντής της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου Μαρουάν Τζιλάνι, ο οποίος παρενέβη μέσω βιντεοσύνδεσης, κάλεσε από την πλευρά του τα κράτη μέλη του ΣΑ να «κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν νέους θανάτους και νέα δεινά».

Κατήγγειλε κυρίως την κατάσταση στο νοσοκομείο Αλ Κουντς («Ιερουσαλήμ»), στην πόλη της Γάζας, το οποίο σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο έγινε στόχος πυρών ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ χθες.

«Προετοιμαζόμουν να ενημερώσω το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κρίσιμη έλλειψη καυσίμων, τροφίμων και νερού, όμως ειλικρινά, η κυριότερη ανησυχία μας πλέον είναι η άμεση απειλή για τις ζωές των τραυματιών και των αρρώστων και των δεκάδων χιλιάδων αμάχων» που έχουν καταφύγει στο νοσοκομείο, υπογράμμισε.

«Σας παρακαλούν να ενεργήσετε επειγόντως για να αποτραπεί ακόμη μια δυνητική σφαγή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τήρησε, κατά την έναρξη της συνεδρίασής του, ενός λεπτού σιγή αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ (1.200 νεκροί, κατά τον αναθεωρημένο απολογισμό των ισραηλινών αρχών), στους άμαχους που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας (πάνω από 11.000 νεκροί, σύμφωνα με το υπουργείο της Χαμάς), καθώς και στους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του ΟΗΕ που έχασαν τη ζωή τους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος (οι τελευταίοι έχουν ξεπεράσει τους εκατό, σύμφωνα με τον Δρ. Τέντρος).

