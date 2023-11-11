Πράκτορες του FBI προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών του Έρικ Άνταμς, του δημάρχου της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του, ανακοίνωσε χθες δικηγόρος του.

Διενεργείται έρευνα για διαφθορά, με σκοπό να εξακριβωθεί εάν και κατά πόσον, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για να εκλεγεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης το 2021, ο κ. Άνταμς συνωμότησε με την τουρκική κυβέρνηση ή τούρκους πολίτες.

«Το βράδυ της Δευτέρας, το FBI πλησίασε τον δήμαρχο, έπειτα από εκδήλωση. Ο δήμαρχος συμμορφώθηκε αμέσως προς το αίτημα του FBI και του παρέδωσε τις ηλεκτρονικές συσκευές» που τού ζητήθηκαν, ανέφερε ο Μπόιντ Τζόνσον, δικηγόρος της εκστρατείας του Δημοκρατικού πολιτικού, σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν κατηγορείται για καμιά αξιόποινη πράξη και συνεχίζει να συνεργάζεται στην έρευνα», πρόσθεσε.

Η ομοσπονδιακή έρευνα για την εκστρατεία του κ. Άνταμς αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν πράκτορες του FBI έψαξαν το σπίτι της υπεύθυνης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, της 25χρονης ασκούμενης Μπριάνας Σαγκς, όπου κατέσχεσαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και χαρτονένιο φάκελο με την ένδειξη «Έρικ Άνταμς».

Την περασμένη εβδομάδα, εξαιτίας της έρευνας, ο δήμαρχος αναγκάστηκε να αναχωρήσει εσπευσμένα από την Ουάσιγκτον, όπου θα συναντούσε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου για να συζητήσει σχετικά με τις μαζικές αφίξεις μεταναστών στην πόλη του.

«Αναμένω όλα τα μέλη της ομάδας μου να τηρήσουν τον νόμο και να συνεργαστούν πλήρως σε κάθε έρευνα οποιασδήποτε φύσης», τόνισε ο κ. Άνταμς –πρώην αξιωματικός της αστυνομίας– σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες. «Αυτό ακριβώς θα συνεχίσω να κάνω προσωπικά», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχει τίποτε να κρύψει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, το ένταλμα ερεύνης το οποίο εκτελέστηκε στην κατοικία της κυρίας Σαγκς είχε σκοπό να βρεθούν τεκμήρια για φερόμενη συνωμοσία της εκστρατείας του δημάρχου, της τουρκικής κυβέρνησης και εταιρείας του τομέα των ακινήτων στο Μπρούκλιν που έχει τούρκους ιδιοκτήτες.

Κατά το δημοσίευμα, οι αρχές εννοούν να εξακριβώσουν αν έγιναν δωρεές από την τουρκική κυβέρνηση ή τούρκους πολίτες στον κ. Άνταμς μέσω συστήματος που εμφάνιζε ψευδώς άλλους δωρητές.

Η σύνδεση της κατάσχεσης των συσκευών του κ. Άνταμς και της έρευνας που έγινε στην κατοικία όπου διαμένει η Μπριάνα Σαγκς δεν έχει γίνει σαφής.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τζόνσον ανέφερε πως «αφού ενημερώθηκε για την ομοσπονδιακή έρευνα, έμαθε ότι κάποιο πρόσωπο πρόσφατα ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

