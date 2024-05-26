Για τον προ-προ-προ πάππου του Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το μεταναστευτικό, την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα, τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι και για την τότε ακύρωση της συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ λόγω των Γλυπτών του Παρθενώνα, μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στο πολιτικό βρετανικό podcast ‘Leading’.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στον επικεφαλής επικοινωνίας των κυβερνήσεων Μπλερ, Άλαστερ Κάμπελ και τον Ρόρι Στιούαρτ, υφυπουργού κυβερνήσεων Κάμερον και Μέι. Ξεκίνησε με αναφορά στον προ-προ-προ πάππου του Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά στον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον οποίος όπως είπε «καταφέραμε να αναπτύξουμε μία καταπληκτική σχέση»

«Δεν ήταν αναπόφευκτο για μένα να μπω στην πολιτική - δεν με πίεσε ποτέ να μπω στην πολιτική» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Ήταν ένας οραματιστής μεταρρυθμιστής… δεν πέτυχε πλήρως να εφαρμόσει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, διότι κυβέρνησε μόνο για μία θητεία… ήταν ένας αντιλαϊκιστής και σίγουρα με ενέπνευσε ως προς αυτό»

Ερωτηθείς αν διδάχθηκε κάτι από τη διακυβέρνηση του πατέρα του είπε: «Δε βοήθησε που δεν είχε ισχυρή αυτοδυναμία… και νομίζω ότι προσπάθησε να εφαρμόσει πολύ τολμηρές μεταρρυθμίσεις χωρίς να διασφαλίσει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν εξηγηθεί κατάλληλα… ένα λάθος που έκανε ήταν που αποφάσισε να πάει τον Παπανδρέου στο δικαστήριο και αυτό πόλωσε πραγματικά την πολιτική και έκανε τον Παπανδρέου να επιστρέψει πιο δυνατός».

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Παπανδρέου τον χαρακτήρισε « πολύ χαρισματική προσωπικότητα, αν και πρωτολαικιστής… αλλά και διανοούμενος και σίγουρα πολύ ικανός πολιτικός…. Λέμε ότι συνεχώς επιτίθεντο ο ένας στον άλλο, αλλά υπήρχε ένα επίπεδο σεβασμού - νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα τώρα, τα γάντια έχουν βγει εντελώς και χάνουμε κάθε μέτρο ευγένειας στον πολιτικό διάλογο, δεν ήταν έτσι τότε».

Περί λαϊκισμού

Σχετικά με τον όρο «λαϊκισμός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «ο ορισμός μου για τον λαϊκισμό είναι να υπόσχεσαι εύκολες λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα και να μην είσαι ειλικρινής με τον λαό…»

«Ήμασταν η πρώτη χώρα που πειραματίστηκε με τον λαϊκισμό, για την ακρίβεια φέραμε τους λαϊκιστές στην εξουσία το 2015…Η οικονομική κρίση παρατάθηκε αχρείαστα διότι εκλέξανε μια λαϊκίστικη κυβέρνηση το 2015 υπό τη ριζοσπαστική αριστερά υπό τον Αλέξη Τσίπρα που στο μυαλό μου είναι ο ορισμός του λαϊκιστή πολιτικού» είπε.

Ο ίδιος εξήγησε την άνοδο του λαϊκισμού ως συνέπεια της βαθιάς οικονομικής κρίσης και γενικότερα διεθνώς ως επίπτωση των παραπόνων με την παφκοσμιοποίηση «όμως ο λαϊκισμός δεν είναι λύση. Εμείς δείξαμε ότι μπορεί πραγματικά να κυβερνήσεις από το κέντρο… επικεντρωθήκαμε περισσότερο στην πολιτική επίτευξης αποτελεσμάτων» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με το πού θα τοποθετούσε εαυτό στο βρετανικό πολιτικό φάσμα, δήλωσε ότι «ηγούμαι του αντίστοιχου Συντηρητικού Κόμματος αλλα έχω σπρώξει το κόμμα μου πολύ προς το κέντρο… με βουλευτές που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και κατάφερα να τους φέρω στο κόμμα χωρίς να προσβάλλω τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους».

Ερωτηθείς για τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της συζήτησης περί λαϊκισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει σχολιάζοντας μόνο ότι «πιθανώς έχει υπερβεί το σημείο δημοκρατικής μεταφοράς εξουσιών».

Για το μεταναστευτικό

Όσον αφορά το ζήτημα του μεταναστευτικού, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι «είμαστε επίσης υπεύθυνοι πατριώτες. Με αυτό εννοώ ότι διαχειριζόμαστε τη μετανάστευση, πιθανότατα πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσαμε στην άμυνα, ρυθμίζαμε τα ζητήματα μας με την Τουρκία και είμαστε φιλελεύθεροι σε θέματα όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, που ήταν ένα δύσκολο θέμα στην Ελλάδα και αναστάτωσε κάποιους στο κόμμα μου, το καταλαβαίνω και για αυτό όχι κομματική πειθαρχία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι είναι «σημαντικό που η ΕΕ συναίνεσε σε σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης».

«Ήμασταν αντιμέτωποι με μια κατάσταση που στην ουσία η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Όποιος ήθελε να έρθει στην Ελλάδα ερχόταν στην Ελλάδα. Δίχως ερωτήσεις, είτε από χερσαία είτε από θαλάσσια σύνορα, απλά γίναμε κάτι σαν επιτροπή υποδοχής» τόνισε και τόνισε ότι «τον Μάρτιο 2020 η Τουρκία εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό.

«Χρειάζεσαι μεγάλο φράχτη και μεγάλη πόρτα, δηλαδή προστασία των συνόρων… αλλά και νόμιμες οδούς έλευσης… π.χ. συμφωνία τώρα με Αίγυπτο».

Για τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων

«Ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε εν τέλει στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο είναι να ξανασκεφτούμε τη διαδικασία διεύρυνσης και τι σημαίνει να γίνει κανείς μέλος. Και κάποια από αυτά τα ενδιάμεσα ορόσημα που ίσως μπορούμε να θέσουμε για αυτές τις χώρες ώστε να καταλάβουν πως όταν σημειώνουν πρόοδο θα βλέπουν ωφέλη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επισήμανε σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι είχε σημαντικές διαφωνίες αλλά τελικά τη σεβάστηκε.

«Το να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη σημαίνει να σέβεσαι το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πρόοδο σε θέματα κράτους δικαίου» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει λαϊκισμός στη δική του πολιτική ο κ. Μητσοτάκης είπε «Όντας αντιλαϊκιστής προσπαθώ να είμαι ωμά ειλικρινής με τον κόσμο. Νομίζω ότι εκπληρώσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις όταν κοιτάζω πίσω στο 2019 και αυτός είναι ένας από τους λόγους που εκλεγήκαμε ξανά. Και αναγνωρίζουμε τα λάθη μας…» είπε κάνοντας πολύ σύντομες αναφορές στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και το δυστύχημα των Τεμπών

«Όταν κάνω ένα λάθος δεν έχω πρόβλημα να το παραδέχομαι» είπε.

Για το ζήτημα της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα και για τα όσα έχει κατηγορηθεί ανέφερε ότι «έχω ισχυρή άποψη για αυτό. Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει, να δημοσιεύσει ή να πει ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Και για την ακρίβεια πιθανότατα έχουμε πολύ αδύναμη νομοθεσία περί δυσφήμησης».

«Είναι ένα επιχείρημα το οποίο απλά δεν είναι αλήθεια… έχω κατηγορηθεί μέχρι και ότι είμαι παιδεραστής…» είπε.

Για το brain drain και το νομοσχέδιο περί μη κρατικών πανεπιστημίων ο πρωθυπουργός δήώσε ότι «έχει ανατραπεί το brain drain, πολλοί επιστρέφουν… διότι θεωρούν ότι η χώρα έχει στρίψει από τη γωνία».

Μία ακόμη ερώτηση που του έγινε ήταν για την συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Έχετε δίκιο να σημειώνετε ότι επανέλαβα τη θέση μας υπέρ της επανένωσης… Αλλά αυτά συμβαίνουν και σίγουρα δε θα επηρεάσουν τη διμερή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας. Όταν τον ρώτησε ο Άλαστερ Κάμπελ σχολίασε ότι δε συνηθίζεται να ακυρώνονται έτσι οι συναντήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε συμβεί ξανά πριν». Ανυπομονούσα για τη συνομιλία μας…. Αυτό πρέπει ειλικρινά, να μην το παίρνεις προσωπικά. Ένα από αυτά που μαθαίνεις στην πολιτική είναι ότι κάποιες φορές χρειάζεται να αφήνεις τις προσωπικές σου προτιμήσεις ή προσωπικές απόψεις έξω από το δωμάτιο… Το αφήνω πίσω μου».

Για την αξιοποίηση του Tik Tok απάντησε ότι του επέτρεψε να δείξει άλλες πτυχές του χαρακτήρα του. «Ήταν αποκάλυψη… Νομίζω ότι έχω αρκετά καλή αίσθηση του χιούμορ, δεν παίρνω τον εαυτό μου πάντα στα σοβαρά, μπορώ να μιλήσω και για άλλα εκτός πολιτικής, έχω ζωή εκτός πολιτικής, θα έχω ζωή μετά την πολιτική… Ο κόσμος κατάλαβε ποιος πραγματικά είμαι, όχι ως πολιτικός αλλά ως άνθρωπος»

Τέλος, όσον αφορά για το αν τα παιδιά του θα ακολουθήσουν τα χνάρια του στην πολιτική ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε:

«Δεν ξέρω… θα τους δώσω τη συμβουλή του πατέρα μου, κάνετε ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους» και ευχαρίστησε την οικογένειά του για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

