Η ώρα για το πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας έφτασε. Μπλε και Κόκκινοι υποδέχονται τους All Star και όλοι μαζί ρίχνονται με πάθος στο στίβο μάχης. Κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει μία υποψηφιότητα...
Στην πορεία του αγωνίσματος ένα πέσιμο του Φάνη επαναφέρει στην επιφάνεια τον τραυματισμό του. Ποιες είναι οι σκέψεις και οι προβληματισμοί του Survivor για την πορεία του στο παιχνίδι;
Από ποια ομάδα θα βγει το πρώτο όνομα για τη μονομαχία;
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
