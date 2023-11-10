Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει μωρά και γυναίκες στη Γάζα, δήλωσε στο BBC ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Μέγαρο των Ηλυσίων, είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για τον βομβαρδισμό, λέγοντας ότι μια κατάπαυση του πυρός θα ωφελούσε το Ισραήλ.

Αν και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του, "τους προτρέπουμε να σταματήσουν αυτόν τον βομβαρδισμό" στη Γάζα.

Αλλά τόνισε επίσης ότι η Γαλλία «καταδικάζει ξεκάθαρα» τις «τρομοκρατικές» ενέργειες της Χαμάς.

Η Γαλλία - όπως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα δυτικά έθνη - θεωρούν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε και άλλοι ηγέτες - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου - να συμμετάσχουν στις εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός, απάντησε: «Ελπίζω ότι θα το κάνουν».

Μιλώντας την επομένη μιας διάσκεψης ανθρωπιστικής βοήθειας στο Παρίσι σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ο κ. Μακρόν είπε ότι το «σαφές συμπέρασμα» όλων των κυβερνήσεων και φορέων που ήταν παρόντες σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής ήταν «ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά πρώτα μια ανθρωπιστική παύση, κατάπαυση του πυρός, που θα επιτρέψει να προστατεύσουμε... όλους τους αμάχους που δεν έχουν καμία σχέση με τρομοκράτες».

"De facto - σήμερα, οι άμαχοι βομβαρδίζονται - de facto. Αυτά τα μωρά, αυτές οι κυρίες, αυτοί οι ηλικιωμένοι βομβαρδίζονται και σκοτώνονται. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό και καμία νομιμότητα. Επομένως, προτρέπουμε το Ισραήλ να σταματήσει."

Είπε ότι δεν είναι δικός του ρόλος να κρίνει εάν παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 11.078 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4.506 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια.

Η «αντίδραση στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, επειδή διεξάγεται από μια δημοκρατία, πρέπει να συμμορφώνεται στους διεθνείς κανόνες του πολέμου και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», έκρινε ο γάλλος πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από το Ισραήλ, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε πως «δεν είναι δικαστής» αλλά «αρχηγός κράτους».

Δήλωσε εξάλλου πως ανησυχεί ότι «ο μαζικός βομβαρδισμός» της Λωρίδας της Γάζας προκαλεί «απέχθεια και άσχημα συναισθήματα» στην περιοχή.

Ο κ. Μακρόν παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή την επομένη της «ανθρωπιστικής διάσκεψης» που οργανώθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι με πρωτοβουλία της κυβέρνησής του, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλεσε να ενταθεί η προσπάθεια για να υπάρξει «κατάπαυση του πυρός».

«Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μια ανθρωπιστική παύση καταρχήν» και κατόπιν «κατάπαυση του πυρός, που θα επιτρέψει την προστασία όλων των αμάχων που δεν έχουν καμιά σχέση με τους τρομοκράτες», επέμεινε στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο BBC στο Ελιζέ.

«Είναι αδύνατο να εξηγήσουμε πως θέλουμε να αγωνιστούμε κατά της τρομοκρατίας σκοτώνοντας αθώους», συμπλήρωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε στις δηλώσεις του κ. Μακρόν τονίζοντας πως «η ευθύνη για οποιοδήποτε κακό παθαίνουν άμαχοι βαραίνει τη Χαμάς», η οποία προκάλεσε τον πόλεμο με τη «βάρβαρη δολοφονία εκατοντάδων ισραηλινών αμάχων» και χρησιμοποιεί παλαιστίνιους αμάχους και ομήρους σαν «ανθρώπινες ασπίδες», όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Στην ισραηλινή πλευρά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με αναθεωρημένο προς τα κάτω απολογισμό των ισραηλινών αρχών, στην πλειονότητά τους άμαχοι την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, που το Ισραήλ οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

