Ο Νετανιάχου απαντά στον Μακρόν: Η Χαμάς ευθύνεται για τους θανάτους αμάχων στη Γάζα

«Τα εγκλήματα που διαπράττονται σήμερα από τη Χαμάς - ISIS στη Γάζα θα διαπραχθούν αύριο στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Οι ηγέτες του κόσμου θα πρέπει να καταδικάζουν τη Χαμάς - το ISIS, όχι το Ισραήλ»,  τονίζει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε την Παρασκευή στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι «η ευθύνη για το κακό που έχει συμβεί σε αμάχους ανήκει στη Χαμάς-ISIS και όχι στο Ισραήλ», όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο επειδή μια τρομοκρατική οργάνωση δολοφόνησε βάναυσα εκατοντάδες Ισραηλινούς και απήγαγε περισσότερους από 200. Ενώ το Ισραήλ κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αποφύγει να βλάψει τους αμάχους και τους προτρέπει να εγκαταλείψουν τις περιοχές μάχης, η Χαμάς - ISIS κάνει ό,τι μπορεί για να τους εμποδίσει να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Η Χαμάς - το ISIS κρατά σκληρά ομήρους τους ανθρώπους μας -γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους- και έτσι διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Η Χαμάς - Το ISIS χρησιμοποιεί σχολεία, τζαμιά και νοσοκομεία ως κέντρα διοίκησης τρομοκρατών», δηλώνει μεταξύ άλλων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καταλήγει πως «τα εγκλήματα που διαπράττονται σήμερα από τη Χαμάς - ISIS στη Γάζα θα διαπραχθούν αύριο στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο.

Οι ηγέτες του κόσμου θα πρέπει να καταδικάζουν τη Χαμάς - το ISIS, όχι το Ισραήλ».

