Συνελήφθη Τούρκος για τη φωτιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου - Κικίλιας: Με τους εμπρηστές θα είμαστε αμείλικτοι

H πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική - Ο υπαίτιος εμπρηστής, Τούρκος υπήκοος, ομολόγησε την εγκληματική του πράξη. 

Κικίλιας: Συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής στην περιφερειακή Αιγάλεω και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη

Συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας τονίζει: «Τρεις φορές αυτό τον μήνα εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στο όρος Αιγάλεω. Και τις τρεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Σήμερα όμως συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής, Τούρκος υπήκοος, που ομολόγησε την εγκληματική του πράξη. Θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη βάσει του νέου νόμου.

Το έχουμε πει πολλές φορές: Με τους εμπρηστές θα είμαστε αμείλικτοι»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

