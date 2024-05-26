Κικίλιας: Συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής στην περιφερειακή Αιγάλεω και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη

Συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Τρεις φορές αυτό τον μήνα εκδηλώθηκαν πυρκαγιες στο όρος Αιγάλεω. Και τις τρεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Σήμερα όμως συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής, Τούρκος υπήκοος, που ομολόγησε την εγκληματική του πράξη. Θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη βάσει του… May 26, 2024

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας τονίζει: «Τρεις φορές αυτό τον μήνα εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στο όρος Αιγάλεω. Και τις τρεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Σήμερα όμως συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής, Τούρκος υπήκοος, που ομολόγησε την εγκληματική του πράξη. Θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη βάσει του νέου νόμου.

Το έχουμε πει πολλές φορές: Με τους εμπρηστές θα είμαστε αμείλικτοι»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

