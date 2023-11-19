Παλαιστινιακή Αρχή: Το Ισραήλ «κατασκεύασε» την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου - «Εντελώς παράλογο», η απάντηση Νετανιάχου

Η Παλαιστινιακή Αρχή που εδρεύει στη Ραμάλα κατηγορεί το Ισραήλ ότι «κατασκεύασε» την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ώστε να δικαιολογήσει την εισβολή στη Γάζα και τον πόλεμο που ακολούθησε και που εξακολουθεί να εξελίσσεται στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, κυκλοφορεί ένα έγγραφο που ισχυρίζεται ότι αναφέρεται σε έρευνα της ισραηλινής αστυνομίας και που, πάντα σύμφωνα με τη Ραμάλα, αποκαλύπτει ότι οι Ισραηλινοί έστησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, προκειμένου να μπουν στη Γάζα.

Σε δήλωση του παλαιστινιακού υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζεται ότι ισραηλινά ελικόπτερα έπληξαν Ισραηλινούς πολίτες κατά τη διάρκεια του Μουσικού Φεστιβάλ Supernova και καλεί τους ηγέτες όλου του κόσμου, να παρακολουθούν και να ελέγχουν όσα δημοσιεύονται από την ισραηλινή πλευρά.

Στους παραπάνω ισχυρισμούς αντέδρασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποίος με δήλωσή του τόνισε:

«Σήμερα, η Παλαιστινιακή Αρχή στη Ραμάλα είπε κάτι εντελώς παράλογο. Αρνήθηκε ότι ήταν η Χαμάς που πραγματοποίησε τη φρικτή σφαγή στο φεστιβάλ της φύσης κοντά στη Γάζα. Κατηγόρησε στην πραγματικότητα το Ισραήλ ότι διεξήγαγε αυτή τη σφαγή. Αυτή είναι μια πλήρης αντιστροφή της αλήθειας.

Ο Αμπού Μαζέν, ο οποίος στο παρελθόν είχε αρνηθεί την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος, σήμερα αρνείται την ύπαρξη της σφαγής της Χαμάς και αυτό είναι απαράδεκτο.

Στόχος μου είναι την επόμενη μέρα που θα καταστρέψουμε τη Χαμάς, οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική διοίκηση στη Γάζα να μην αρνηθεί τη σφαγή, να μην εκπαιδεύσει τα παιδιά της να γίνουν τρομοκράτες, να μην πληρώσει για τρομοκράτες και να μην πει στα παιδιά της ότι ο απώτερος στόχος της ζωής τους είναι να δούμε την καταστροφή και τη διάλυση του κράτους του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν είναι ο τρόπος για να επιτευχθεί ειρήνη».





Πηγή: skai.gr

