ΟΗΕ: Σοκαρισμένος ο Γκουτέρες από τα χτυπήματα σε σχολεία στη Γάζα

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι “βαθύτατα σοκαρισμένος” από το γεγονός ότι δύο σχολεία του ΟΗΕ δέχθηκαν πλήγματα μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών στη Λωρίδα της Γάζας, με συνέπεια τον θάνατο ή τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, κυρίως γυναικών και παιδιών -καθώς αναζητούσαν καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ”.

“Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ σε όλη τη Γάζα, εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Διαβεβαιώνω ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι απαραβίαστες”, ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του ο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στους μαχητές της Χαμάς, που διοικούν τη Γάζα, προκαλεί “έναν συγκλονιστικό και απαράδεκτο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων”, καλώντας για την ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

