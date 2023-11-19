Επέστρεψε στην Ουκρανία νεαρός που είχε αρπαγεί από τη Μαριούπολη και είχε μεταφερθεί στη Ρωσία

Ουκρανός έφηβος που είχε αρπαγεί από την κατεχόμενη Μαριούπολη κατά την διάρκεια του πολέμου, μεταφέρθηκε στην Ρωσία και εμποδίσθηκε να επιστρέψει στην Ουκρανία βρίσκεται από σήμερα στην χώρα του.

Ο Μπόχνταν Γερμόχιν, που έγινε σήμερα 18 ετών, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην Ουκρανία. Τον Μάρτιο, προσπάθησε να φύγει από την Ρωσία με προορισμό την Ουκρανία μέσω της Λευκορωσίας, αλλά εμποδίσθηκε και στάλθηκε πίσω στην Ρωσία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 20.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί παρανόμως στην Ρωσία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και ορισμένα έχουν δοθεί για υιοθεσία. Το Κίεβο καταγγέλλει έγκλημα πολέμου. Η Μόσχα το αρνείται και ισχυρίζεται ότι «προστατεύει τα παιδιά σε μία πολεμική ζώνη».

Ο Μπόχνταν Γερμόχι, ορφανός από την Μαριούπολη, η οποία κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις κατά το πρώτο έτος του πολέμου, μεταφέρθηκε στην Ρωσία όπου και τοποθετήθηκε σε ανάδοχη οικογένεια στην περιοχή της Μόσχας.

Σήμερα, δημοσιογράφοι του Reuters στο Κορτελίζι, ουκρανικό χωριό στα σύνορα με τον Λευκορωσία, είδαν τον νεαρό Ουκρανό να μεταφέρεται από τα σύνορα με βαν. Οταν ερωτήθηκε αν είναι ευχαριστημένος που επέστρεψε στην Ουκρανία, απάντησε:«Ναι».

«Ημασταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Μπόχνταν και βρίσκεται ήδη στην Ουκρανία με τον ξάδελφό του», δήλωσε ο Αντριι Γέρμακ, διευθυντής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι μέσω του Telegram.

Η Μάριαμ Λάμπερτ της ολλανδικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Orphans Feeding Foundation δήλωσε στο Reuters ότι συνεργάζονται με τον ουκρανό συνήγορο του πολίτη και το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επιστροφή των παιδιών που έχουν αρπαγεί από την Ρωσία.

Η δικηγόρος του Μπόχνταν Γερμόχιν δήλωσε ότι ο νεαρός έλαβε κλήση να παρουσιασθεί σε κέντρο στράτευσης κοντά στην Μόσχα τον επόμενο μήνα και ειδοποιήθηκε ότι μπορεί να επιστρατευόταν στον ρωσικό στρατό.

Σε ανακοίνωσή της η ρωσίδα επίτροπος για τα παιδιά Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα δηλώνει ότι εκλήθη να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της στρατιωτικής του κατάταξης και ότι «όλοι οι ρώσοι πολίτες αυτής της ηλικίας δέχονται κλητεύσεις αυτού του είδους».

Η Λβόβα-Μπέλοβα δήλωσε ότι ο Μπόχνταν Γερμόχιν αναχώρησε με αεροπλάνο από την Ρωσία για το Μινσκ καθ' οδόν προς την Ουκρανία και ότι συνάντησε τον ξάδελφό του στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Παραδέχθηκε ότι ο νεαρός Ουκρανός ήθελε να επανενωθεί με τον συγγενή του.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε τον Μάρτιο ένταλμα σύλληψης του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας εκείνος και την Λβόβα-Μπέλοβα για το έγκλημα πολέμου της αρπαγής παιδιών από την Ουκρανία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

