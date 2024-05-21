Χιλιάδες Ιρανοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης Ταμπρίζ για να αποχαιρετήσουν τον Εμπραχίμ Ραϊσί, που σκοτώθηκε μαζί με άλλους 8 επιβαίνοντες, όταν το ελικόπτερό τους συνετρίβη.

Μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν απευθείας τις εικόνες από την τελετή της κηδείας, που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, στη γενέτειρά του Ραϊσί.

Aerial images of the funeral of the president and his companions💔💔

Iranians come to say goodbye to the president and his companions#Iran #RaisiHelicópter#Raisi

✒️𝓨𝓪 𝓐𝓵𝓲𝕱𝕲 pic.twitter.com/jRq3KIUIBA — Marcia(Marziyeh) (@Emaa19981) May 21, 2024

Μεταξύ των αξιωματούχων που παρευρέθηκαν στην τελετή της κηδείας που πραγματοποιείται σήμερα στην Ταμπρίζ είναι άνθρωποι όπως ο Άχμαντ Βαχίντι, ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC στην ομιλία του που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Βαχίντι είπε ότι εάν αυτό το περιστατικό συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είχε ένα πολύ «ζοφερό μέλλον». Όμως, λέει, με την «ξαναζωντανή» ύπαρξη του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν θα «περάσει ομαλά αυτό το γεγονός».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση κήρυξε επίσης την Τετάρτη ως αργία, όταν αναμένεται να τελεστεί μεγάλη κηδεία στην Τεχεράνη με τον Ανώτατο Ηγέτη Χαμενεΐ να κάνει προσευχή στην πρωτεύουσα.

Μάλιστα στους πολίτες στην Τεχεράνη εστάλησαν γραπτά μηνύματα χθες καλώντας τους να συμμετάσχουν στις επερχόμενες κηδείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.