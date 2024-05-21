Viral οι «ανθρώπινες» ζωγραφιές ενός Γερμανού στρατιώτη των Ναζί στην Εύβοια

Μέσα στη βαρβαρότητα του πολέμου, ένας Γερμανός στρατιώτης στην Εύβοια αποτύπωνε σε χαρτί όλη την ομορφιά της Εύβοιας - Εκεί που υπήρχε η άσχημη εικόνα του πολέμου, σχεδίαζε την φύση, το χωριό που είχε σταλεί και στιγμές από την καθημερινότητα των κατοίκων.

Μάλιστα, ο στρατιώτης μισούσε τόσο πολύ τον πόλεμο που , αντί για κατεστραμμένα σπίτια και καπνούς, ζωγράφιζε έβαλε πρασινάδα και την ανθισμένη φύση.

Αποτύπωνε το Αυλωνάρι και τη φύση με τα πιο ζωηρά χρώματα. Έτσι όπως θα ήθελε να θυμάται την περιοχή. Δημιούργησε δεκάδες ζωγραφιές και τις πήρε μαζί του όταν τον μετέθεσαν στη δυτική Ελλάδα.

Όταν έφτασε η ώρα να επιστρέψει στην πατρίδα του, άφησε τις αναμνήσεις του σε μια γωνιά του σπιτιού που έμενε. Εκεί βρίσκονταν η έκπληξη από την κατοχή.

Τις ζωγραφιές αυτού του ρομαντικού στρατιώτη βρήκαν οι νέοι ιδιοκτήτες μετά από 80 χρόνια.

Ο ίδιος δεν τις χάρηκε ποτέ και ούτε τις έδειξε στα παιδιά του. Ο πόλεμος που μισούσε ήταν η αιτία να του στερήσει την ζωή.

