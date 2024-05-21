Κασσελάκης κατά Άδωνι: Ευχαριστώ τον αντιπρόεδρο της ΝΔ που με χαρακτήρισε «μάπα»

Έντονη κριτική στον υπουργό Υγείας ασκεί ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευχαριστώ τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη που με χαρακτήρισε 'μάπα'. Θυμίζει έτσι σε όλους με ποιον συγκυβερνά ο κ. Μητσοτάκης. Άλλωστε ο καθένας έχει το πρόσωπο (μάπα) που του ταιριάζει», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Παρακαλώ λοιπόν τον Άδωνι Γεωργιάδη να συνεχίσει να απευθύνει χαρακτηρισμούς προς εμένα. Όμως να μην τολμήσει ξανά να χαρακτηρίσει νοσηλευτές και υγειονομικούς "κάφρους" και "ανθρωπάκια". Να μην τολμήσει να διαχωρίζει ξανά τους ασθενείς σε VIP και κοινούς θνητούς, ώστε ο VIP με ένα στραμπούληγμα να προηγείται στη σειρά από τον πολίτη με εγκεφαλικό ή έμφραγμα. Αυτά με πειράζουν, όχι οι επιθέσεις προς εμένα που, στο κάτω κάτω, με διαχωρίζουν από το ήθος του και αυτό μου είναι αρκετό» αναφέρει.

Ο κ. Κασσελάκης σημειώνει ότι τον πειράζει «που ακυρώνονται από το Σάββατο 1 Ιουνίου και μέχρι νεωτέρας όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία", λόγω έλλειψης προσωπικού», που «ανθρώπινες ζωές χάνονται περιμένοντας ένα ασθενοφόρο», που «οι ασθενείς στην περιφέρεια και τα νησιά προσεύχονται να μην αρρωστήσουν γιατί δεν έχουν περίθαλψη στον τόπο τους», που «ένας αδίστακτος αριβίστας ανέλαβε με εντολή Πρωθυπουργού τη δημόσια Υγεία με έναν μόνο σκοπό: Να τη διαλύσει και να πουλήσει τα κομμάτια της σε ιδιώτες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες «στη μάχη για μία ποιοτική δημόσια υγεία που θα δίνει στον πολίτη πίσω την αξιοπρέπειά του, που δε θα αφήνει κανέναν μόνο και αβοήθητο», ενώ απευθυνόμενος «στους νέους που ψήφισαν ΝΔ και ειδικά σε όσους έχετε καταφύγει στο εξωτερικό για να διαπρέψετε», αναφέρει ότι με εκείνον και τον ΣΥΡΙΖΑ «θα έχετε ισότιμη μεταχείριση και σεβασμό όσο χτίζουμε τη χώρα μας προς την πρόοδο».

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 21, 2024

