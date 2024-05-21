Η νέα πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων tomes.cityofathens.gr παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΔΑΕΜ Α.Ε. στο Σεράφειο Συγκρότημα. Το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Τομής και Εκσκαφής Κοινόχρηστων Χώρων προσφέρει έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο υποβολής αιτήσεων για άδειες τομής και εκσκαφής, διεκπεραιώνοντας τα αιτήματα των επιχειρήσεων, οργανισμών και εργολαβιών, γρήγορα και αποδοτικά. Επιπλέον, στην πλατφόρμα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας αναφορικά με τυχόν κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
Στην πλατφόρμα, που υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. για λογαριασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, φορείς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για:
- Άδεια τομής και εκσκαφής για την εκτέλεση έργου
- Παράταση ισχύος άδειας τομής και εκσκαφής
- Επανέκδοση άδειας τομής ή εκσκαφής
- Άδεια τομής και εκσκαφής για εγκατάσταση οπτικής ίνας
- Άδεια τομής και εκσκαφής για αποκατάσταση βλάβης
- Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής
- Κιλκίς: 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε στην κτηνοτροφική του μονάδα έναν 45χρονο
- Σαν σήμερα: 21 Μαΐου 2005 - Η Έλενα Παπαρίζου κατακτά τη Eurovision με το «My Number One»
- Ναυάγιο στην Πύλο: Ένταση πριν την έναρξη της δίκης - Συμπλοκές διαδηλωτών και ΕΛΑΣ, ένας τραυματίας και τρεις συλλήψεις - Βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.