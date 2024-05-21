Η νέα πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων tomes.cityofathens.gr παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΔΑΕΜ Α.Ε. στο Σεράφειο Συγκρότημα. Το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Τομής και Εκσκαφής Κοινόχρηστων Χώρων προσφέρει έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο υποβολής αιτήσεων για άδειες τομής και εκσκαφής, διεκπεραιώνοντας τα αιτήματα των επιχειρήσεων, οργανισμών και εργολαβιών, γρήγορα και αποδοτικά. Επιπλέον, στην πλατφόρμα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας αναφορικά με τυχόν κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Στην πλατφόρμα, που υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. για λογαριασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, φορείς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για:

Άδεια τομής και εκσκαφής για την εκτέλεση έργου Παράταση ισχύος άδειας τομής και εκσκαφής Επανέκδοση άδειας τομής ή εκσκαφής Άδεια τομής και εκσκαφής για εγκατάσταση οπτικής ίνας Άδεια τομής και εκσκαφής για αποκατάσταση βλάβης Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.