Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ήταν νωρίτερα φιλοξενούμενος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ξεκινώντας από την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επί της ουσίας ήταν «η συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών της κυβέρνησης απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ακρίβεια».

«Βασικός μας άξονας είναι η αύξηση των εισοδημάτων», τόνισε, «το δεύτερο που δεν υπήρχε στη χώρα ήταν οι έλεγχοι κι έχουμε καταφέρει μέσα σε έναν χρόνο να κάνουμε 44.000 ελέγχους και να επιβάλουμε 19 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, την ίδια ώρα που κάποιοι έταζαν και τάζουν λεφτόδεντρα».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος σχετικό πίνακα της Eurostat, χαρακτήρισε ως «μύθο» το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. «Σωρευτικά ο μέσος όρος της ΕΕ σε επίπεδο πληθωρισμού είναι 13,1%, της Ευρωζώνης 20,4% και της χώρας μας 15,1%. Είναι πολύ το 15,1%, για αυτό η βασική μας πολιτική επιδίωξη είναι η αύξηση των μισθών, η οποία σταδιακά αποτυπώνεται όσο αποκλιμακώνονται οι τιμές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε τη μείωση των φόρων με βάση το δικό μας πρόγραμμα και όχι στη λογική 'χαρίζω χρέη- χαρίζω οικόπεδα' της αντιπολίτευσης».

«Το τελευταίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών»

Ερωτηθείς για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «το τελευταίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ του 2024 έρχεται και μας λέει να ψηφίσουμε τα πάντα, ακόμη κι αν η απέναντι πλευρά δεν τηρεί απολύτως τίποτα. Η στάση αυτή είναι ακατανόητη έως και ιδιαιτέρως περίεργη. Αντίθετα, εμείς ως αντιπολίτευση θεωρούσαμε κακή τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως είχαμε ξεκαθαρίσει ότι αν ψηφιστεί, θα είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε, δσιότρι το κράτος καλώς ή κακώς έχει συνέχεια», κατέληξε, ενώ ξεκαθάρισε:

«Σε καμία περίπτωση δεν θα ψηφιστούν τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, δεδομένων των υπαρχουσών συνθηκών».

