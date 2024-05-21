Η Τζένιφερ Λόπεζ έφτασε μόνη της στην πρεμιέρα της ταινίας της «Atlas» στο Λος Άντζελες, εν μέσω των φημών περί χωρισμού μεταξύ αυτής και του συζύγου της, Μπεν Άφλεκ.

Η 54χρονη τραγουδίστρια έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Egyptian Theatre στο Χόλιγουντ, παρά τους ισχυρισμούς ότι ο πρωταγωνιστής του «Argo», ο σύζυγός της, σκέφτεται το διαζύγιο, όπως γράφει η «Daily Mail».

Η Τζένιφερ Λόπεζ, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, δείχνει ιδιαίτερα αδυνατισμένη, κάτι που παραδέχτηκε και η ίδια σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Τις τελευταίες εβδομάδες το ζευγάρι έχει «βομβαρδιστεί» με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο επί δύο χρόνια γάμος τους είναι στα πρόθυρα του τέλους. Ωστόσο, η διάσημη καλλιτέχνιδα εξακολουθεί να φοράει τη βέρα της.

Jennifer Lopez looks thinner than ever as she arrives solo at premiere of her movie Atlas amid Ben Affleck divorce rumors (but she's still wearing her ring) https://t.co/LB2uPpHdlt pic.twitter.com/9avwBv4SWN — Daily Mail Online (@MailOnline) May 21, 2024

Η Λόπεζ πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε στο βάρος της, λέγοντας ότι είναι «σε φόρμα μάχης αυτή τη στιγμή». Εν τω μεταξύ, ο Άφλεκ φωτογραφήθηκε σε κινηματογραφικό πλατό στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, χωρίς τη βέρα του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Ιουλίου του 2022, αναζωπυρώνοντας το ειδύλλιό τους από το 2021, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη διάλυση του πρώτου αρραβώνα τους. Πηγές αναφέρουν ότι ο Αφλεκ δεν μένει πια στο σπίτι των 60 εκατομμυρίων που μοιράζεται με την Λόπεζ στο Λος Άντζελες, αλλά σε ένα από τα ακίνητά τους, καθώς παράλληλα έχει τα γυρίσματα του θρίλερ δράσης «The Accountant 2».

Στη νέα της ταινία, η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια υποδύεται μια κυβερνητική αναλύτρια που εκσφενδονίζεται σε έναν μακρινό κόσμο με σκοπό να νικήσει τον παλαιότερο εχθρό της, τον πολεμιστή ρομπότ που ανέτρεψε τη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

