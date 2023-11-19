Ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι ενέκρινε σχέδια για τη συνέχιση της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ο στρατός.
Σύμφωνα με τους times of israel, τα σχέδια εγκρίθηκαν χθες το βράδυ μετά από αξιολόγηση του Χαλέβι στη Νότια Διοίκηση των IDF στην Μπερ Σεβά με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους.
Ο IDF επιχειρεί επί του παρόντος στο έδαφος στη βόρεια Γάζα, αλλά αναμένεται να επιχειρήσει και στο νότο μέρος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.