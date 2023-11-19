Ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι ενέκρινε σχέδια για τη συνέχιση της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ο στρατός.

Σύμφωνα με τους times of israel, τα σχέδια εγκρίθηκαν χθες το βράδυ μετά από αξιολόγηση του Χαλέβι στη Νότια Διοίκηση των IDF στην Μπερ Σεβά με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο IDF επιχειρεί επί του παρόντος στο έδαφος στη βόρεια Γάζα, αλλά αναμένεται να επιχειρήσει και στο νότο μέρος.

Πηγή: timesofisrael.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.