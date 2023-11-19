Δωμάτιο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς, κάτω από το νοσοκομείο αλ Σίφα φέρεται να εντόπισαν οι στρατιώτες του IDF, όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μαρκ Ρέγεφ.

«Βρήκαμε ένα δωμάτιο διοίκησης και ελέγχου στον μείον 2 όροφο του νοσοκομείου. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύουμε τη σύνδεση μεταξύ του δικτύου των τούνελ της Χαμάς και του νοσοκομείου», δήλωσε ο Ρέγεφ στο BBC.



Ο σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού είπε επίσης ότι υπήρχαν φόβοι για παγίδες με εκρηκτικά για τις δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού στις υπόγειες σήραγγες και ότι ο Ισραηλινός Στρατός θα έχει οριστικά στοιχεία τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον IDF, οι στρατιώτες ανακάλυψαν ένα τούνελ 55 μέτρων, σε βάθος 10 μέτρα κάτω από το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ Σίφα.



Όπως περιγράφει το IDF, μια βαθιά σκάλα οδηγεί στην είσοδο του φρεατίου της σήραγγας, που αποτελείται από διάφορα αμυντικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης μιας αντιεκρηκτικής πόρτας και μιας οπής πυροδότησης. Αυτός ο τύπος πόρτας χρησιμοποιείται από τη Χαμάς για να εμποδίσει τις ισραηλινές δυνάμεις να εισέλθουν στα κέντρα διοίκησης και στα υπόγεια που ανήκουν στη Χαμάς.

Το φρεάτιο της σήραγγας αποκαλύφθηκε στην περιοχή του νοσοκομείου κάτω από ένα υπόστεγο δίπλα σε ένα όχημα που περιείχε πολυάριθμα όπλα, όπως RPG, εκρηκτικά και Καλάσνικοφ.

Πηγή: skai.gr

