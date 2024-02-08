Πακιστάν: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία μια ημέρα μετά τις πολυαίμακτες επιθέσεις

Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πακιστάν, όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, την επομένη βομβιστικών επιθέσεων με δεκάδες νεκρούς, και με φόντο την αμφιβολία αρκετών πως το εγχείρημα θα φέρει σταθεροποίηση, θα τερματίσει τη χαοτική πολιτική κατάσταση στο μουσουλμανικό κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας που είναι εφοδιασμένο με πυρηνικό οπλοστάσιο.

Στο Πακιστάν, χώρα με πληθυσμό 240 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, την οποία μετά την ανεξαρτησία της το 1947 κυβέρνησαν κυρίως πραξικοπηματίες στρατιωτικοί, οι σημερινές εκλογές προβλέπεται πως θα επιτρέψουν την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

Θα πρόκειται για μόλις την τρίτη φορά που θα συμβεί αυτό.

Οι ψηφοφόροι άρχισαν να προσέρχονται στις 08:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) στα εκλογικά τμήματα, που θα παραμείνουν ανοικτά ως τις 17:00 (14:00). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 128 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι αρχές αποφάσισαν να διακοπούν για σήμερα οι υπηρεσίες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και να κλείσουν τα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις σε εκλογικά κέντρα υποψηφίων στην επαρχία Μπαλουτσιστάν με τουλάχιστον 26 νεκρούς και 50 τραυματίες.

Οι πολύνεκρες επιθέσεις τζιχαντιστών και αυτονομιστών, οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί σε πολιτικά κόμματα που αντιμετωπίζουν εχθρικά τον —πάντα πανίσχυρο— πακιστανικό στρατό, η λογοκρισία και το κλείσιμο ΜΜΕ, η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας σημαδεύουν ανεξίτηλα αυτές τις εκλογές.

Έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν κινητά τηλέφωνα για την πυροδότηση βομβών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, κάπου 600.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στην επικράτεια για να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, ανάμεσά τους 137.000 μέλη του στρατού.

Από τα περίπου 90.000 εκλογικά τμήματα, τα μισά και πλέον βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν βίαια επεισόδια.

Ο Ναουάζ Σαρίφ, αληθινός μάγος της πολιτικής επιβίωσης, θεωρείται ο επικρατέστερος επόμενος πρωθυπουργός. Αν τα προγνωστικά των ινστιτούτων δημοσκοπήσεων επαληθευτούν, θα αναλάβει το αξίωμα για τέταρτη φορά. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ιμράν Χαν παραμένει στη φυλακή, έπειτα από αλλεπάλληλες καταδίκες του για «διαφθορά» τις τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Το κόμμα του τέθηκε εκτός ψηφοδελτίων.

Είναι μάλλον χαρακτηριστικό πως ο κ. Σαρίφ, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Πακιστάν, ουδέποτε μπόρεσε να ολοκληρώσει κανονικά θητεία στον θώκο του πρωθυπουργού. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα υπό τον στρατηγό Περβέζ Μουσάραφ που τον ανέτρεψε το 1999, το 2017 απομακρύνθηκε από την εξουσία με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έπειτα από αποκαλύψεις για τις δοσοληψίες του στο πλαίσιο του σκανδάλου Panama Papers.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

