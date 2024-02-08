Της Αθηνάς Παπακώστα

O Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε την αντιπρόταση της Χαμάς για εκεχειρία τριών φάσεων και δεσμεύτηκε για ακόμη μία φορά να συνεχίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας έως ότου το Ισραήλ φτάσει στην «απόλυτη νίκη». Έχει προηγηθεί η συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος ταξίδεψε για πέμπτη φορά στη Μέση Ανατολή με σκοπό να πιέσει για εκεχειρία.

«Προχωράμε προς την απόλυτη νίκη», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών θα μπορούσε είναι θέμα μερικών μηνών και όχι ετών. «Δεν υπάρχει άλλη λύση» υπογράμμισε σχετικά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκλείοντας οποιαδήποτε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς θα μπορούσε να διατηρήσει τον πλήρη ή μερικό έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας, συμπληρώνοντας πως μόνο το Ισραήλ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, μακροπρόθεσμα.

«Εάν η Χαμάς επιβιώσει στη Γάζα τότε, είναι θέμα χρόνου μέχρι την επόμενη σφαγή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και μάλιστα, όπως τόνισε, είπε και στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Ισραήλ επιθυμεί να αποστρατιωτικοποιηθεί η Λωρίδα της Γάζας με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι σε θέση «όπου και όποτε κρίνουν απαραίτητο» να δρουν εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Η Χαμάς είχε αντιπροτείνει, νωρίτερα, ένα σχέδιο για εκεχειρία στη Γάζα το οποίο προέβλεπε τη σταδιακή απελευθέρωση όλων των ομήρων, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα και την επίτευξη συμφωνίας για τον οριστικό τερματισμό του εν εξελίξει εδώ και τέσσερις μήνες πολέμου. Είχε προηγηθεί πλαίσιο – πρότασης για εκεχειρία την οποία είχαν καταθέσει την περασμένη εβδομάδα Αίγυπτος και Κατάρ με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών συζήτησε χθες, Τετάρτη, την αντιπρόταση της Χαμάς με τον κ. Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους ενώ, είχαν ήδη προηγηθεί δια ζώσης συνομιλίες του κ. Μπλίνκεν με τους ηγέτες του Κατάρ και της Αιγύπτου, των χωρών που δρουν ως διαμεσολαβητές αλλά και η ανακοίνωση του εκπροσώπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, για 31 νεκρούς από τους 136 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

O Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραχώρησε δεύτερη φορά μετά τη συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν μόνος συνέντευξη Τύπου, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποτυπώνει ένα σταθερά ψυχρό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές ενώ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμπούντ Αμπάς, στη Ραμάλα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, τόνισε ότι τα όσα είπε χθες το βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός δείχνουν ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη σύγκρουση στην περιοχή προσθέτοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, αξιωματούχος της Αιγύπτου, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δήλωσε ότι ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, με την υποστήριξη του Κατάρ, αναμένεται να αρχίσει από σήμερα στο Κάιρο το οποίο καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν προσαρμοστικότητα. Μάλιστα, πληροφορίες από την πλευρά της Χαμάς, αναφέρουν ότι στο Κάιρο θα ταξιδέψει και ο ανώτερος αξιωματούχος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, Χαλίλ Αλ – Χαγιά.

Για τον Άντονι Μπλίνκεν υπάρχουν ακόμα περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας. Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «θα εργαστούμε ακατάπαυστα προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το σημείο» προσθέτοντας πως η προστασία των αμάχων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ.

