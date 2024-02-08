Σε μια ηχηρή αποδοκιμασία της απόφασης της Ιερουσαλήμ να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε την Τετάρτη το Ισραήλ ότι δεν έχει «άδεια να απανθρωποποιεί τους άλλους».



«Οι Ισραηλινοί απανθρωποποιήθηκαν με τον πιο φρικτό τρόπο στις 7 Οκτωβρίου», είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ. «Οι όμηροι απανθρωποποιούνται καθημερινά από τότε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άδεια για την απανθρωποποίηση των άλλων».



Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά του στο Ισραήλ για τις απώλειες αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και την ανθρωπιστική κατάσταση εκεί καθόλη τη διάρκεια του πολέμου, αλλά η κριτική της Τετάρτης ήταν η πιο σκληρή μέχρι σήμερα.



«Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στη Γάζα δεν είχε καμία σχέση με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου», ξεκαθάρισε ο Μπλίνκεν. «Οι οικογένειες στη Γάζα των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από τις παραδόσεις βοήθειας από το Ισραήλ είναι ακριβώς όπως οι οικογένειές μας. Είναι μητέρες και πατέρες, γιοι και κόρες, που θέλουν να κερδίσουν μια αξιοπρεπή ζωή, να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να έχουν μια κανονική ζωή. Αυτοί είναι. αυτό θέλουν. Και δεν μπορούμε, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, να χάσουμε την κοινή μας ανθρωπιά», πρόσθεσε.



Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ πίεσαν και συνεχίζουν να πιέζουν το Ισραήλ «με συγκεκριμένους τρόπους για να ενισχύσουν την προστασία των πολιτών» και να δώσουν περισσότερη βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.



«Και δεν μπορούμε, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, να χάσουμε την κοινή μας ανθρωπιά», πρόσθεσε.



Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ πίεσαν και συνεχίζουν να πιέζουν το Ισραήλ «με συγκεκριμένους τρόπους για να ενισχύσουν την προστασία των πολιτών» και να λάβουν περισσότερη βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.



Σημείωσε πάντως ότι «το Ισραήλ έχει κάνει σημαντικά βήματα» για την έναρξη της ροής βοήθειας στους Παλαιστινίους. «Ως αποτέλεσμα, περισσότερη βοήθεια από ποτέ» ρέει σε περισσότερα μέρη στη Γάζα «από οποιαδήποτε άλλη στιγμή» από τις 7 Οκτωβρίου.



Ωστόσο, τόνισε ότι το Ισραήλ «πρέπει να διασφαλίσει ότι η παράδοση σωτήριας βοήθειας στη Γάζα δεν εμποδίζεται για κανέναν λόγο, από κανέναν», αναφέροντας τις διαμαρτυρίες Ισραηλινών πολιτών. Κάλεσε επίσης για πρώτη φορά δημόσια το Ισραήλ να ανοίξει ξανά το πέρασμα του Ερέζ, κάτι που θα επέτρεπε τη βοήθεια να φτάσει στη βόρεια Γάζα πιο άμεσα.



Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ο Μπλίνκεν, «ο καθημερινός απολογισμός των αθώων πολιτών που πλήττονται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ παραμένει πολύ υψηλός».



Ο Μπλίνκεν ζήτησε επίσης «μια συγκεκριμένη, χρονικά δεσμευτική και μη αναστρέψιμη οδό» προς ένα παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ, με τα δυο κράτη να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό το όραμα περιλαμβάνει «ένα Ισραήλ που είναι πλήρως ενσωματωμένο στην περιοχή, με κανονικές σχέσεις με σημαντικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας».



Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ρωτήθηκε επίσης εάν οι ΗΠΑ βλέπουν κάποιο ρόλο της Χαμάς στη διακυβέρνηση της Γάζας μεταπολεμικά. «Η σύντομη απάντηση», είπε, «είναι όχι».

Πηγή: skai.gr

