Η συνέντευξη του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στον αμφιλεγόμενο αμερικανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος θεωρείται γενικά πως πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ, θα μεταδοθεί το απόγευμα (τοπική ώρα) μέσω του ιστοτόπου του, ανακοίνωσε η μέχρι πρότινος βεντέτα του Fox News μέσω Instagram.

Θα αρχίσει να προβάλλεται στις 18:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· 01:00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε σε —μαυρόασπρη— ανάρτησή του, στην οποία διακρίνονται τα πρόσωπα των δυο ανδρών.

Ο κ. Κάρλσον, που απηχεί συχνά τις απόψεις του Ρεπουμπλικάνου τέως προέδρου Τραμπ, επί χρόνια αστέρας του Fox News, μετέβη προ ημερών στη Μόσχα για να πάρει την πρώτη συνέντευξη που συμφώνησε να παραχωρήσει ο κ. Πούτιν σε δυτικό δημοσιογράφο μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο 54χρονος συντηρητικός σχολιαστής, ο οποίος έχει επικρίνει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες την αμερικανική υποστήριξη στο Κίεβο, είναι σήμερα ο παρουσιαστής εκπομπής που προβάλλεται μέσω X.

Η επίσκεψη του πρώην αστέρα του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, ο οποίος όχι σπάνια διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας, έτυχε ευρείας κάλυψης σε ρωσικά ΜΜΕ.

Το Κρεμλίνο πάντως αντέκρουσε τον ισχυρισμό του κ. Κάρλσον, που διατείνεται ότι ήταν ο μοναδικός που επιδίωξε να πάρει συνέντευξη από τον ρώσο πρόεδρο, διαβεβαιώνοντας πως έχουν ληφθεί αρκετά αιτήματα για την παραχώρηση συνεντεύξεων από δυτικά μέσα ενημέρωσης.Ωστόσο, ο κ. Κάρλσον έχει πάρει «θέση που έρχεται σε αντίθεση με αυτή των παραδοσιακών αγγλοσαξονικών ΜΜΕ», εξήγησε χθες ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση που προσφέρθηκε στον κ. Κάρλσον έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με τη μεταχείριση που έχουν άλλοι ξένοι δημοσιογράφοι στη Ρωσία. Δυο Αμερικανοί δημοσιογράφοι, ο Έβαν Γκέρσκοβιτς και η Αλσού Κουρμάσεβα, συνελήφθησαν από τις ρωσικές αρχές την περασμένη χρονιά και παραμένουν σε φυλακές.

