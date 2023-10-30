Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επευφημίες «τρομοκρατών δεν έχουν καμιά θέση στην Ευρώπη»

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδικάζει με δηλώσεις της που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα αντισημιτικές ενέργειες και διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ στην Ευρώπη.

Σχολιάζοντας κινητοποιήσεις και αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, η γερμανίδα συντηρητική πολιτικός δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι «οι επευφημίες της τρομοκρατίας, του αντισημιτισμού και η βία κατά μειονοτήτων είναι αχρειότητες που δεν έχουν καμιά θέση στην Ευρώπη».

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε πως «οι ανοικτές δημοκρατικές κοινωνίες μας είναι η μεγάλη δύναμη της Ευρώπης». Ωστόσο, συμπλήρωσε, το ότι η ΕΕ είναι ανοικτή την καθιστά ευάλωτη. «Γι’ αυτό πρέπει να καταπολεμάμε από την αρχή κάθε μορφή μίσους εναντίον όσων σκέφτονται διαφορετικά, στο διαδίκτυο ή στους δρόμους».

Το σαββατοκύριακο έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε ευρωπαϊκές χώρες, εν μέσω εντεινόμενων επικρίσεων για το συνεχιζόμενο σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

