Λιβύη: 4 νεκροί σε μάχες στη Γαριάν

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν σε σποραδικές ομάδες μεταξύ ένοπλων οργανώσεων χθες Κυριακή στη Γαριάν, στη βορειοδυτική Λιβύη, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

«Ξέσπασαν μάχες ξαφνικά τις πρώτες πρωινές ώρες (χθες Κυριακή) ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες στην πόλη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν, μολονότι «σποραδικά», σε διάφορους τομείς, αναγκάζοντας τις αρχές να «αποκλείσουν τις προσβάσεις στην πόλη» για να «προστατεύσουν τη ζωή διερχόμενων και ταξιδιωτών».

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε πηγή του AFP στο νοσοκομείο της Γαριάν· μίλησε για 4 νεκρούς και 10 τραυματίες.

Βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από λιβυκά ΜΜΕ: εικονίζουν δεκάδες ενόπλους στους δρόμους της Γαριάν και θωρακισμένα οχήματα στις φλόγες.

Στη Λιβύη επικρατεί χάος από το 2011, όταν εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το NATO ανέτρεψε το καθεστώς του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι. Στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα έκτοτε συγκρούονται για εξουσία μια μυριάδα ένοπλες οργανώσεις, που αλλάζουν πλευρά συχνά, και δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, μια στη δύση, η άλλη στην ανατολή. Αυτή στην Τρίπολη (δυτικά) αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ κι έχει επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, η άλλη, στην Κυρηναϊκή, υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντμπάιμπα, που θεωρητικά ελέγχει τη Γαριάν, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

