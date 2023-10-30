Μεξικό: 43 νεκροί, 36 αγνοούμενοι εξαιτίας του τυφώνα Ότις στην Ακαπούλκο

Ο τυφώνας Ότις, που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο τουριστικό λιμάνι Ακαπούλκο, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους, ενώ άλλοι 36 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Κυριακή.

Πρόκειται για ακόμη «προκαταρκτική» εκτίμηση, επισήμανε η Έβελιν Σαλγάδο, η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, στην οποία υπάγεται διοικητικά η πληγείσα λουτρόπολη, κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τον μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 39 νεκρούς, στην πλειονότητά τους από πνιγμό.

Ο αρχηγός του κράτους από την πλευρά του ανήγγειλε πως θα πήγαινε στην Ακαπούλκο εντός της ημέρας.

Η καταμέτρηση των θυμάτων γίνεται με βραδύ ρυθμό, μετά το χτύπημα του τυφώνα κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, που διέκοψε τη λειτουργία των δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης. Η αποκατάστασή τους συνεχιζόταν το σαββατοκύριακο.

«Προχωράμε στην αποτελεσματική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας», διαβεβαίωσε η κυρία Σαλγάδο μέσω X (του πρώην Twitter).

Ανθρωπιστική βοήθεια της κυβέρνησης και ιδιωτικών φορέων άρχισε να διανέμεται την Παρασκευή το μεσημέρι, αφού άνοιξε το αεροδρόμιο.

Ο τυφώνας Ότις προκάλεσε πελώριες ζημιές την Τετάρτη στην Ακαπούλκο, πόλη περίπου 780.000 κατοίκων.

Εξάλλου καταστήματα και σούπερ μάρκετ λεηλατήθηκαν προτού αρχίσει να φθάνει βοήθεια. Κάπου 17.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στην πόλη για εγγυηθούν την ασφάλεια.

Κατά τους αριθμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τουλάχιστον 10.000 σπίτια και πολλά ξενοδοχεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές στην Ακαπούλκο, η οποία συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.