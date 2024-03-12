Η Airbnb αποφάσισε να απαγορεύσει τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό καταλυμάτων που μισθώνονται στον ιστότοπό της, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η εταιρεία, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των πελατών της.

Η επιχείρηση μίσθωσης καταλυμάτων επέτρεπε προηγουμένως τις κάμερες ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους, όπως οι διάδρομοι ή το σαλόνι, εφόσον ήταν σαφώς ορατές στην καταχώριση του καταλύματος.

Ωστόσο ορισμένοι πελάτες διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρήκαν κάμερες που ήταν κρυμμένες στο κατάλυμα που είχαν μισθώσει, και ορισμένες σε χώρους όπου πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή.

«Η ενημέρωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της πλατφόρμας να απλοποιήσει την πολιτική της σε σχέση με τις κάμερες ασφαλείας και άλλες συσκευές, και έτσι να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της κοινότητας οικοδεσποτών και ταξιδιωτών», σημειώνει η εταιρεία, που έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, σε μήνυμα στον ιστότοπό της.

Η νέα αυτή πολιτική, όπως και η ενίσχυση των κανόνων για τις εξωτερικές κάμερες ασφαλείας, θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με την επιχείρηση.

«Ο στόχος μας με αυτούς τους νέους κανόνες είναι να προσφέρουμε στην κοινότητα μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το τι μπορεί να περιμένει στην Airbnb», σημειώνει η Τζούνιπερ Ντάουνς, υπεύθυνη κοινότητας και συμπράξεων, σε δήλωσή της η οποία αναφέρεται στο μήνυμα.

Οι κάμερες στα κουδούνια και οι συσκευές ανίχνευσης ήχου-θορύβου θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται από την Airbnb για την προστασία των καταλυμάτων, σύμφωνα με την επιχείρηση.

Όσον αφορά τις εξωτερικές κάμερες, θα είναι υποχρεωτικό να γνωστοποιείται η παρουσία τους και το μέρος στο οποίο είναι τοποθετημένες πριν από οποιαδήποτε επιβεβαίωση κράτησης και δεν θα επιτρέπονται σε ορισμένους χώρους, όπως τα κλειστά εξωτερικά ντους ή οι σάουνες, πρόσθεσε η επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.