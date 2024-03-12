Ο Άντριου Τέιτ και ο αδερφός του Τριστάν συνελήφθησαν εκ νέου στη Ρουμανία μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Τέιτ αντιμετωπίζει κατηγορίες για αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης, που τελέστηκαν για το διάστημα από το 2012 έως το 2015.

Οι αδελφοί Τέιτ «απορρίπτουν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες», ανέφερε η δήλωση.

Η αστυνομία της Ρουμανίας δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για σεξουαλικά αδικήματα για τους δύο άνδρες εκδόθηκαν από τις βρετανικές αρχές τη Δευτέρα.

Ο Τέιτ κατηγορείται επίσης για εμπορία ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία, ανέφερε η δήλωση της ρουμανικής αστυνομίας. Οι δύο άνδρες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα του Εφετείου του Βουκουρεστίου, ο οποίος διέταξε την κράτησή τους για 24 ώρες.

Ένας εκπρόσωπος των influencer των social media είπε ότι το δικαστήριο θα αποφασίσει την Τρίτη για το αν θα «εκτελέσει την εντολή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο αδέλφια «απορρίπτουν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εκφράζουν βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι τόσο σοβαροί ισχυρισμοί επανέρχονται χωρίς ουσιαστικά νέα στοιχεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

