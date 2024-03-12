Στη λογική του «αποφασίζομεν και διατάζομεν» ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αργεντινής έκλεισε πριν μία εβδομάδα το Telam - το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας - με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.

Ο Χαβιέ Μιλέι - που έχει χαρακτηριστεί ως «ασταθής ακροδεξιός-φιλελεύθερος» - είχε δηλώσει ότι θέλει «να κλείσει» το Telam, το οποίο, όπως κατήγγειλε, χρησιμοποιούνταν τις τελευταίες δεκαετίες ως «πρακτορείο προπαγάνδας» στην υπηρεσία των αριστερών προέδρων της Αργεντινής Νέστορ και Κριστίνα Κίρσνερ.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε στις 4 Μαρτίου ότι αναστέλλονται οι δραστηριότητες του κρατικού πρακτορείου, ενώ εμπόδισε την πρόσβαση των εργαζομένων στα κτίριά του εν αναμονή ενός σχεδίου οριστικού κλεισίματος.

Παρατείνεται για μία ακόμη εβδομάδα η αναστολή της λειτουργίας

«Η εξαίρεση από τη μισθοδοτούμενη εργασία παρατείνεται για άλλες επτά ημέρες», διευκρίνισε σε μέιλ του προς τους εργαζόμενους στο Telam ο Ντιέγο Τσαχέρ ελεγκτής του πρακτορείου που διορίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση Μιλέι.

Χθες, Δευτέρα, οι εργαζόμενοι του Telam έλαβαν πρόταση για εθελούσια αποχώρηση, την οποία η συνέλευσή τους απέρριψε, δήλωσε ο Τόμας Ελιάσεβ συνδικαλιστικός εκπρόσωπος του πρακτορείου.

Οι εργαζόμενοι έχουν δημιουργήσει έναν ιστότοπο, τον «somostelam» (είμαστε το Telam), μέσω του οποίου συνεχίζουν να μεταδίδουν τηλεγραφήματα γενικής ειδησεογραφίας, αλλά και ενημερώσεις για τον αγώνα τους κατά του κλεισίματος του πρακτορείου.

Η ιστορία του πρακτορείου

Το Telam ιδρύθηκε το 1945 από τον πρώην πρόεδρο της Αργεντινής Χουάν Ντομίνγκο Περόν και πλέον μετρά περισσότερους από 700 εργαζόμενους. Πρόκειται για το πρώτο κρατικό μέσο ενημέρωσης εναντίον του οποίου βάλλει ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι.

Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση ξεκίνησε οικονομικό έλεγχο στα βασικά κρατικά μέσα ενημέρωσης με στόχο να προετοιμάσει σχέδιο «μεταρρύθμισης, αναδιάρθρωσης και δράσης». Ωστόσο η προεδρία της Αργεντινής είχε επισημάνει ότι «δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη» τυχόν ιδιωτικοποιήσεις.

Η κυβέρνηση Μιλέι διόρισε με διάταγμά της δύο ελεγκτές, ανάμεσά τους τον δικηγόρο Ντιέγο Τσαχέρ, πρώην διοικητή του ομίλου μέσων ενημέρωσης Grupo America, για να αναλάβουν τη διαχείριση πέντε κρατικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Telam και η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση της Αργεντινής.

Κλείσιμο, αναδιάρθρωση, μερική ή πλήρης ιδιωτικοποίηση: το μέλλον του Telam παραμένει προς το παρόν αβέβαιο. Πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης αμφιβάλλουν κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί απλώς να κλείσει το κρατικό πρακτορείο χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου, η οποία δεν είναι σίγουρη.

Το 2018 αναδιάρθρωση του πρακτορείου υπό τον φιλελεύθερο πρόεδρο Μαουρίτσιο Μάκρι είχε οδηγήσει σε 357 απολύσεις, περίπου το 40% των εργαζομένων, πολλές από τις οποίες ακυρώθηκαν στη συνέχεια από τη δικαιοσύνη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

