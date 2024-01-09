Μια γυναίκα σκοτώθηκε από ουκρανικό βομβαρδισμό στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια εγκατάσταση καυσίμων στην γειτονική περιοχή Αριόλ, δήλωσαν σήμερα οι κυβερνήτες των δύο περιοχών, εν μέσω της κλιμάκωσης των διασυνοριακών επιθέσεων.

Σε δηλώσεις του που ανήρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της περιοχής του Κουρσκ, Ρομάν Σταροβόιτ, αναφέρει ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε από βομβαρδισμό στο χωριό Γκόρνλα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σήμερα στην περιοχή του Κουρσκ, δήλωσαν ο Σταροβόιτ και το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Αριόλ, Αντρέι Κλιτσκόφ, δήλωσε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια εγκατάσταση καυσίμων, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους ενώ προκάλεσαν πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε αργότερα. Ο ίδιος ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε δηλώσεις του στο Telegram, ο Κλιτσκόφ χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «εχθρική επίθεση».

Αργότερα ο κυβερνήτης της γειτονικής περιοχής Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, και ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσαν ότι καταστράφηκε ένα ακόμη μη επανδρωμένο αεροσκάφος, χωρίς να προβούν σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι περιοχές της Ρωσίας που βρίσκονται κοντά στα σύνορα έχουν επανειλημμένα δεχθεί πυρά από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες. Στις 30 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέλγκοροντ, 40 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ρωσία επίσης πρόσφατα έπληξε με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πόλεις της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που βρίσκονται πίσω από την πρώτη γραμμή του μετώπου, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Στην τελευταία επιδρομή αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε 15 πυραύλους διαφόρων τύπων, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και πλήττοντας μη στρατιωτικές υποδομές, ανέφεραν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

