Πέντε μήνες αφότου δήλωσε αθώος και ότι αποπειράθηκε να ανατρέψει παράνομα τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στο ομοσπονδιακό Εφετείο της Ουάσινγκτον, που αναμένεται να εξετάσει το αίτημά του για ποινική ασυλία ως πρώην πρόεδρος.

Το μεγάλο φαβορί των προκριματικών εκλογών για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, έφθασε λίγο μετά τις 09.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) στο δικαστήριο, στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας, και συνοδευόταν από μια οχηματοπομπή μαύρων επιβλητικών αυτοκινήτων, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιδιώκει με αυτήν την ακροαματική διαδικασία να μεταθέσει τις διάφορες ποινικές δίκες σε βάρος του για όσο το δυνατόν αργότερα και σε κάθε περίπτωση μετά τις κάλπες.

Αυτή η ακροαματική διαδικασία λαμβάνει χώρα την ώρα που η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, λιγότερο από μία εβδομάδα από την αρχή των προκριματικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, την προσεχή Δευτέρα στην Άιοβα.

Η δικαστίνα Τάνια Τσάτκαν, που θα προεδρεύσει των ακροαματικών διαδικασιών στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής δίκης για τις φερόμενες παράνομες απόπειρές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, απέρριψε την 1η Δεκεμβρίου το αίτημά του για ασυλία, κρίνοντας πως κανένας νόμος δεν προστατεύει έναν πρώην πρόεδρο από τις ποινικές διώξεις.

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν πως θα ζητήσει να του αναγνωριστεί «πλήρης ασυλία» για τις πράξεις του, το διάστημα που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Θα επικαλεστούν μια νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου της δεκαετίας του 1980 σχετικά με αστικές διώξεις σε βάρος του πρώην προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Θα υποστηρίξουν, επίσης, ότι δεν μπορεί να δικαστεί για τους χειρισμούς του που στόχευαν να ανατρέψουν τα αποτελέσματα λόγω της αθώωσής του κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία για την αποπομπή του που είχε κινηθεί σε βάρος του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, την 6η Ιανουαρίου του 2021, όταν εκατοντάδες υποστηρικτές του προσπάθησαν να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν.

Στην απόφασή της, η δικαστίνα Τσάτκαν είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το δικαστικό προηγούμενο με τον Νίξον δεν έχει να κάνει με τις ποινικές διώξεις σε βάρος ενός πρώην προέδρου και ότι μια διαδικασία αποπομπής δεν συνιστά ποινική διαδικασία.

«Τα τέσσερα χρόνια του κατηγορούμενου ως αρχηγού κράτους δεν του δίνουν το θεϊκό δικαίωμα των βασιλιάδων να αποφύγει την ποινική ευθύνη στην οποία υπόκεινται ου συμπολίτες μας», σύμφωνα με την ίδια.

Στον πρώην πρόεδρο δεν θα δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει, καθώς οι δικηγόροι του επιχειρούν να πείσουν τρεις ομοσπονδιακούς δικαστές ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί προτού εκδικαστεί τον Μάρτιο.

Όμως, καθώς οι εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ χρησιμοποιεί την ακροαματική διαδικασία ως μια ευκαιρία για να υποστηρίξει ότι υπήρξε θύμα μιας πολιτικής δίωξης.

Ο Τραμπ λέει ότι θα προχωρήσει στη δίωξη του Τζο Μπάιντεν εάν επανεκλεγεί

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στη δίωξη σε βάρος του Τζο Μπάιντεν εάν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι σε βάρος των εν ενεργεία προέδρων δεν μπορούν να ασκηθούν διώξεις για ενέργειές του ενώ βρίσκονται στον προεδρικό θώκο και ο Τραμπ λέει πως αυτό θα πρέπει να ισχύει για τους πρώην προέδρους επίσης.

Εάν η υπόθεση προχωρήσει, ο δισεκατομμυριούχος υποστηρίζει ότι θα προχωρήσει στη δίωξη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Εάν δεν λάβω την ασυλία, τότε ο διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν δεν θα λάβει ασυλία», δήλωσε ο Τραμπ σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

