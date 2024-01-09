Η καμήλα κατέχει ξεχωριστή θέση και μοναδικό ρόλο στις ζωές των πολιτών της Σαουδικής Αραβίας καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Βασιλείου γιαυτο και η χώρα ανακήρυξε το 2024 «Έτος της Καμήλας».

Η παράδοση ορίζει την καμήλα ως εθνικό ζώο της Σαουδικής Αραβίας λόγω της συμβολής της στον βιοπορισμό των ανθρώπων της και του αποτυπώματος της στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στους τομείς της τέχνης, της χειροτεχνίας, της λογοτεχνίας και του τρόπου ζωής των πολιτών του Βασιλείου.

Έχοντας ως πηγή έμπνευσης την καμήλα, το Υπουργείο Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, θα διοργανώσει εκδηλώσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες σε τομείς όπως η τέχνη, η μόδα, η παραγωγή τροφίμων, οι γαστρονομικές παραδόσεις και η βιωσιμότητα.

Το Έτος της Καμήλας συμπίπτει με την ανακήρυξη του 2024 ως το Διεθνές Έτος Καμηλοειδών από τα Ηνωμένα Έθνη, αναδεικνύοντας την σημασία τους στην πολιτιστική κληρονομιά και τον ισχυρό δεσμό μεταξύ ανθρώπων και καμηλοειδών.

«Εν μέσω προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα με την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια και τον κίνδυνο της ασφάλειας της βιοποικιλότητας, η καμήλα αναδεικνύεται ως ένα διαχρονικό σύμβολο ανθεκτικότητας, καθώς μπορεί να διανύσει έως και 150 χιλιόμετρα στην έρημο χωρίς νερό.

Η καμήλα αντιπροσωπεύει τις αξίες της υπομονής, της επιμονής και της προσαρμοστικότητας, ενώ ταυτόχρονα είναι πιστή σύντροφος του ανθρώπου καθώς μπορεί να εγκλιματιστεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Οι καμήλες έχουν χαράξει νέα μονοπάτια και έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά ως τα «πλοία της ερήμου», καθώς έχτισαν γέφυρες σε άγονες περιοχές, συνδέοντας άμεσα ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

