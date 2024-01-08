BBC: Χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία

Σε αποικίες κρατουμένων και σε κέντρα κράτησης στη Ρωσία και στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας κρατούνται χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί παράνομα, αποκαλύπτει η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Οι δημοσιογράφοι της ρωσικής υπηρεσίας του BBC επισημαίνουν ότι στρατιωτικοί ή άνδρες των σωμάτων ασφαλείας της Ρωσίας άρχισαν να συλλαμβάνουν Ουκρανούς για ύποπτη «δράση κατά της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Παράλληλα οι κρατούμενοι Ουκρανοί επίσημα δεν έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για ποινικές υποθέσεις, ενώ οι αρχές απαγορεύουν στους δικηγόρους και τους συγγενείς τους να τους επισκεφθούν.

Ρώσοι και Ουκρανοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατάφεραν να αναγνωρίσουν 30 αποικίες κρατουμένων και κέντρα κράτησης, από τα οποία έφθαναν πληροφορίες για τους κρατούμενους σε αυτά Ουκρανούς. Σύμφωνα με την Ρωσίδα δικηγόρο Μαρία 'Εισμοντ, στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές, τους Ουκρανούς στρατιωτικούς και πολίτες τους έχουν ξεχωριστά από τους άλλους κρατουμένους. Κρατούμενος σε κέντρο κράτησης στο έδαφος της Κριμαίας δήλωσε στο BBC ότι τους Ουκρανούς που βάζουν στην απομόνωση, τους αντιμετωπίζουν σαν «υπάνθρωπους».

Με βάση τα στοιχεία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων, στην περιοχή της Σιβηρίας τους Ουκρανούς τους έχουν στην περιοχή του Κρανσογιάρσκ (στις φυλακές στο Μινούσινσκε και Γιελισέϊσκε) και στο Κέντρο κράτησης -1 στο Ιρκούτσκ, οι δεσμοφύλακες του οποίου είναι γνωστοί για τα βασανιστήρια που κάνουν σε βάρος των κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών αρχών, τον Νοέμβριο του 2023 υπήρχαν περισσότεροι από 700 Ουκρανοί αιχμάλωτοι, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων κατοίκων στα κατεχόμενα εδάφη μπορεί να φθάνει τις 25.000 χιλιάδες, εκ των οποίων ένα μέρος θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί ή να μεταφερθεί στη Ρωσία.

Με βάση τις εκτιμήσεις του προγράμματος για την αναζήτηση των Ουκρανών αγνοουμένων «naiti svoich», συνολικά, χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία, οι ρωσικές αρχές έχουν συλλάβει περίπου 7.500 ανθρώπους, εκ των οποίων κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν 200. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα Ουκρανόπουλα που μεταφέρθηκαν παράνομα από την Ουκρανία στη Ρωσία.

