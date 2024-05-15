Τον Σλοβάκο λογοτέχνη Γιουράι Τσιντούλα, 71 ετών, αναφέρουν ως τον φερόμενο δράστη της επίθεσης του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, τον πυροβόλησε.

Ο 71χρονος, εκ των ιδρυτών της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005, εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο ύποπτος φέρεται ότι κατείχε νόμιμα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό.

Σοκαρισμένος ο γιος του δράστη

Σε δήλωσή του στο τοπικό site Aktuality.sk ο γιος του 71χρονου φερόμενου ως δράστη δήλωσε σοκαρισμένος από αυτή την κατάσταση, λέγοντας «δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε και γιατί συνέβη όλο αυτό», δήλωσε ενώ ερωτηθείς σχετικά με τις πολιτικές απόψεις του πατέρα του ανέφερε ότι «θα σας πω αυτό - δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Επίσης, ο ίδιος αρνήθηκε ότι ο 71χρονος ήταν ψυχιατρικός ασθενής. «Ίσως βραχυκύκλωσε, δεν το ξέρω. Είναι δυναμικός, αλλά δεν είχε επισκεφτεί ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».



