Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Σλοβάκος λογοτέχνης Τσιντούλα φέρεται να πυροβόλησε τον Φίτσο - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, τον πυροβόλησε

Επίθεση Φίτσο

Τον Σλοβάκο λογοτέχνη Γιουράι Τσιντούλα, 71 ετών, αναφέρουν ως τον φερόμενο δράστη της επίθεσης του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, τον πυροβόλησε.

Ο 71χρονος, εκ των ιδρυτών της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005, εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο ύποπτος φέρεται ότι κατείχε νόμιμα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό. 

Σοκαρισμένος ο γιος του δράστη

Σε δήλωσή του στο τοπικό site Aktuality.sk ο γιος του 71χρονου φερόμενου ως δράστη δήλωσε σοκαρισμένος από αυτή την κατάσταση, λέγοντας «δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε και γιατί συνέβη όλο αυτό», δήλωσε ενώ ερωτηθείς σχετικά με τις πολιτικές απόψεις του πατέρα του ανέφερε ότι «θα σας πω αυτό - δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Επίσης, ο ίδιος αρνήθηκε ότι ο 71χρονος ήταν ψυχιατρικός ασθενής. «Ίσως βραχυκύκλωσε, δεν το ξέρω. Είναι δυναμικός, αλλά δεν είχε επισκεφτεί ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόμπερτ Φίτσο απόπειρα δολοφονίας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark