Η Κέιτ Χάντσον έκανε ένα από τα όνειρά της πραγματικότητα: να γίνει ροκ σταρ. Στις 17 Μαΐου θα κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Glorious».

«Η μουσική ήταν η πρώτη μου αγάπη», λέει η ίδια σε συνέντευξή της στο «People». Τα τραγούδια κρύβουν τη σοφία που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της -η μητέρα της είναι η Goldie Hawn- όπως και από το μεγάλωμα των τριών παιδιών της.

«Αυτός ο δίσκος είμαι ‘’εγώ’’. Μέσα από όλα τα σκαμπανεβάσματά μου και μετά είναι όλα τα πράγματα που συμβαίνουν όταν αγαπάς έναν σύντροφο, τους φίλους σου, τα παιδιά σου... Τι υπέροχο πράγμα να έχεις τόση αγάπη», λέει η με αφοπλιστική ειλικρίνεια η ηθοποιός.

Η μουσική έχει διαμορφώσει τη ζωή της Κέιτ Χάντσον με περισσότερους από έναν τρόπους. Έκανε τη μεγάλη της επιτυχία ως ηθοποιός - και απέσπασε ένα Όσκαρ - υποδυόμενη την Penny Lane στο δράμα «Almost Famous» του συγγραφέα και σκηνοθέτη Cameron Crowe, το 2000. «Αυτή ήταν η αρχή των πάντων για μένα», λέει η ηθοποιός.

Μέχρι το 2003 είχε εδραιώσει τη θέση της ως κινηματογραφική σταρ με το «How to Lose a Guy in 10 Days» και αυτό την έκανε να βάλει ένα φρένο στις μουσικές της φιλοδοξίες.

«Η μουσική και το να κάνω έναν δικό μου δίσκο πήγε πίσω σε σχέση με το τι συνέβαινε στην καριέρα μου εκείνη την εποχή», επισημαίνει, «αλλά ποτέ δεν έχασα από τα μάτια μου αυτό που αγαπώ». Έτσι, η ηθοποιός πραγματοποίησε το όνειρό της και είναι περήφανη γι’ αυτό.

Πηγή: skai.gr

