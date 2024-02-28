Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της επικαιροποίησης των απαιτήσεων ελέγχου, από το κράτος του λιμένα, των σκαφών που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ, καθώς και επί των απαιτήσεων του κράτους σημαίας για εμπορικά σκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Όσον αφορά την οδηγία για το κράτος σημαίας, οι συννομοθέτες συμφώνησαν να ενσωματώσουν στο δίκαιο της ΕΕ τους σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) (τον κώδικα διεθνών πράξεων ή κώδικα ΙΙΙ). Έτσι, θα διασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των εν λόγω κανόνων σε πλοία που φέρουν σημαία κρατών μελών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διενεργούν ένα συμφωνημένο αριθμό επιθεωρήσεων του κράτους σημαίας ετησίως και να μεριμνήσουν για την ψηφιοποίηση των προβλεπόμενων από τον νόμο πιστοποιητικών πλοίων των κρατών μελών, γεγονός που με τη σειρά του θα διευκολύνει τις επιθεωρήσεις από το κράτος του λιμένα.

Η συμφωνία για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα θα ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της ΕΕ με τον ΔΝΟ και με το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα, όσον αφορά τις απαιτήσεις οργάνωσης και διενέργειας ελέγχων από το κράτος του λιμένα. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να θεσπίσουν ένα εθελοντικό καθεστώς ελέγχου από το κράτος του λιμένα για τα μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη και να αυξήσουν τη σημασία των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του ελέγχου από το κράτος του λιμένα, προσαρμόζοντας την κατηγορία κινδύνου πλοίων που χρησιμοποιείται για την επιλογή των προς επιθεώρηση πλοίων. Η αναθεωρημένη οδηγία θα προβλέπει επίσης ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πλοίων, χάρη στα οποία οι επιθεωρητές θα μπορούν να προετοιμάζονται καλύτερα πριν από τις επιθεωρήσεις και να εστιάζουν στη συμμόρφωση των πλοίων με τους ισχύοντες κανόνες, αντί για την εξέταση των εγγράφων όταν βρίσκονται επί του σκάφους.

Ο έλεγχος από το κράτος σημαίας και ο έλεγχος από το κράτος του λιμένα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών θεμάτων, όπως η ασφάλεια στη θάλασσα, η προστασία του περιβάλλοντος και οι συνθήκες εργασίας επί των πλοίων.

Κατόπιν της χθεσινής πολιτικής συμφωνίας, πλέον εκκρεμεί η επίσημη έγκριση των τελικών κειμένων. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 30 μήνες για να μεταφέρουν τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο.

Κορίνα Γεωργίου

