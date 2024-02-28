Έκκληση Ερντογάν σε Ρωσία και Ουκρανία να δώσουν ευκαιρία στη διπλωματία

Έκκληση να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία απηύθυνε προς τη Ρωσία και την Ουκρανία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στη σύνοδο κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Τίρανα.

«Διατηρώ την άποψη ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία και στον διάλογο για να τερματιστεί ο πόλεμος με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό όλοι οι διπλωματικοί δίαυλοι», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να επαναφέρει την πρωτοβουλία των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη για την οικοδόμηση της ειρήνης.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν τουλάχιστον από κοινού εργασίες για τον καθορισμό των γενικών παραμέτρων της ειρήνης, τονίζοντας ότι ο ίδιος υποστηρίζει «κατ' αρχήν το ειρηνευτικό σχέδιο των δέκα σημείων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ακόμη: «Η υποστήριξη της Τουρκίας για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι γνωστή. Καταβάλλουμε επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ομοεθνών μας Τατάρων της Κριμαίας».

Τέλος, επισήμανε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ρύθμιση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. «Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, συνεχίζουμε τις επαφές μας για μια νέα ρύθμιση που θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

