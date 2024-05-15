Τουλάχιστον 16 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον διάσημο μάγο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Guardian.

Οι περισσότερες ανέφεραν ότι ήταν έφηβες την εποχή που δέχτηκαν την παρενόχληση.

Οι δικηγόροι του διάσημου ταχυδακτυλουργού επισημαίνουν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «όχι μόνο εντελώς ψευδείς αλλά και εντελώς απίθανοι».

«Είμαι ειλικρινής στον Θεό πιστεύω ότι με είχαν ναρκώσει» λένε ανοιχτά τα φερόμενα θύματα του μάγου Κόπερφιλντ.

Περισσότερες από τις μισές καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες που δήλωσαν ότι ήταν κάτω των 18 ετών τη στιγμή των περιστατικών. Κάποιοι είπαν ότι ήταν μόλις 15 ετών, αν και μπορεί να μην γνώριζε ο μάγος τις ηλικίες τους.

Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν τους ισχυρισμούς ότι ο μάγος νάρκωσε τρεις γυναίκες προτού έλθει σε σεξουαλική επαφή μαζί τους οπότε δεν μπορούσαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο 67χρονος μάγος εκτείνονται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως το 2014. Οι γυναίκες τον είχαν γνωρίσει μέσα από τη δουλειά του, όταν ο Κόπερφιλντ ήταν ένας τους πιο πετυχημένους διασκεδαστές στον κόσμο.

Οι δικηγόροι του Κόπερφιλντ είπαν στον Guardian ότι «ποτέ δεν ενήργησε ανάρμοστα με κανέναν, πόσο μάλλον με κανέναν ανήλικο». Είπαν ότι μια «αληθινή» απεικόνιση του Κόπερφιλντ θα περιέγραφε την «ευγένεια, την ντροπαλότητα και τη μεταχείριση ανδρών και γυναικών με σεβασμό». Υποστήριξαν επίσης ότι ο Κόπερφιλντ είναι υπέρμαχος του κινήματος #MeToo, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να εμφανιστούν και να πουν τις ιστορίες τους. Πρόσθεσαν επίσης ότι στο παρελθόν υπήρχαν «πολλοί ψευδείς ισχυρισμοί» εναντίον του.

Ο Κόπερφιλντ έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά και στο παρελθόν. Μία από τις 16 γυναίκες, η Brittney Lewis, βγήκε στη δημοσιότητα το 2018 ισχυριζόμενη ότι την είχε ναρκωτικά και την κακοποίησε σεξουαλικά το 1988, όταν ήταν 17χρονον και ήταν μοντέλο. Ο Κόπερφιλντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο The Wrap.

Μια άλλη γυναίκα είπε στον Guardian ότι είχε μια παρόμοια εμπειρία, ισχυριζόμενη ότι εκείνη και μια φίλη της είχαν ναρκωθεί και ότι και οι δύο δεν ήταν σε θέση να συναινέσουν πριν έρθουν σε σεξουαλική επαφή μαζί του.

«Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό σε κάποιον αν δεν πίστευα αληθινά, ειλικρινά στον Θεό ότι είχα ναρκωθεί εκείνη τη στιγμή», είπε η Τζίλιαν, η οποία είπε ότι συμφώνησε να συναντήσει τον Κόπερφιλντ για ένα ποτό το 1993. Οι δικηγόροι του Κόπερφιλντ αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς της Τζίλιαν.

Σε τέσσερις άλλες περιπτώσεις γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι ο Κόπερφιλντ τις είχε χαϊδέψει ή τις είχε κάνει να τον αγγίξουν με σεξουαλικό τρόπο κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων στη σκηνή. Οι τρεις ήταν έφηβες την περίοδο εκείνη. Τρεις ήταν έφηβοι την ώρα των φερόμενων περιστατικών. Οι γονείς μίας από τις τρεις, η οποία ήταν τότε 15 ετών, είδαν τον Κόπερφιλντ να θωπεύει το στήθος της κόρης τους την ώρα της παράστασης.

Οι δικηγόροι το Κόπερφιλντ αρνούνται επίσης τους ισχυρισμούς αυτούς.

Παρόμοια είναι η καταγγελία μίας 28χρονης τότε γυναίκας, της οποίας ο Κόπερφιλντ πίεσε το στήθος της σε παράσταση στο Λας Βέγκας το 2014. Ανέφερε το περιστατικό στο καζίνο όπου γινόταν η παράσταση και στην αστυνομία, αλλά, όπως λέει η ίδια, δεν την πήραν στα σοβαρά. Τελικά η υπόθεση για την αστυνομία έκλεισε λόγω έλλειψης στοιχείων. Οι δικηγόροι του Κόπερφιλντ λένε ότι το βίντεο δείχνει ότι δεν την άγγιξε καθόλου στο στήθος.

Μια γυναίκα, με το όνομα Κάρλα (ψευδώνυμο) ισχυρίστηκε ότι αφού γνώρισε τον Κόπερφιλντ σε μια από τις συναυλίες του το 1991, όταν ήταν 15 ετών, άρχισε να της τηλεφωνεί αργά το βράδυ, να της στέλνει δώρα και εισιτήρια για τα σόου του, με την ίδια να λέει ότι ήταν θύμα grooming από τον μάγο. Μόλις έκλεισε τα 18 έκαναν συναινετικό σεξ – ήταν πρώτη φορά για την Κάρλα. Οι δικηγόροι δεν αμφισβητούν τη σχέση, λένε μάλιστα ότι κράτησε τέσσερα χρόνια χωρίς τίποτα το απρεπές ή υποψίες grooming.

Ξεχωριστά, ο Κόπερφιλντ έχει αντιμετωπίσει εξονυχιστικό έλεγχο λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον κατηγορούμενο για σεξουαλική διακίνηση παιδιών που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.Ο Κόπερφιλντ ήταν μεταξύ των προσώπων υψηλού προφίλ που κατονομάστηκαν στα δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τα οποία αποσφραγίστηκαν τον Ιανουάριο. Η συμπερίληψη του ονόματος του Κόπερφιλντ δεν σημαίνει ότι διέπραξε έγκλημα. Σύμφωνα με μια ένορκη δήλωση, ο Κόπερφιλντ ρώτησε μια γυναίκα – η οποία, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν ένα από τα θύματα του Έπσταϊν – εάν «γνώριζε ότι τα κορίτσια πληρώνονταν για να βρουν άλλα κορίτσια» για τον Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι του είπαν στον Guardian Copperfield ότι είχε ακούσει μια «φήμη» σχετικά με αυτό, αλλά «δεν είχαν γνώση ή πεποίθηση ότι κάτι ανάρμοστο συνέβαινε». Οι δικηγόροι του είπαν επίσης ότι δεν είχε δει «κανένα λόγο να επικοινωνήσει με τις αρχές επιβολής του νόμου ή να θέσει το θέμα με άλλους» αφού η γυναίκα που ρώτησε δεν εξέφρασε καμία ανησυχία. Ο Έπσταϊν, είπαν οι δικηγόροι του, δεν ήταν κάποιος με τον οποίο ο Κόπερφιλντ συναναστρεφόταν τακτικά.

