Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ κτίρια και υποδομές υπέστησαν ζημιές σε τριπλό ρωσικό χτύπημα σήμερα το πρωί στο Τσερνίχιβ, την ιστορική πόλη στη βόρεια Ουκρανία, που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο αρχικός απολογισμός των ουκρανικών αρχών έκαναν λόγο για 11 νεκρούς και 22 τραυματίες.

russia continues its terrorist attacks against Ukraine.

At least 11 people were killed and 22 others wounded as a result of a missile strike on civilian infrastructure in Chernihiv.

Today, Ukraine needs the world's support more than ever.

More air defense capabilities from our… pic.twitter.com/gQOVY1c85k — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε, σε ανάρτηση στο Telegram, ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 60, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα πολυώροφα κτίρια, ένα νοσοκομείο, μια εκπαιδευτική μονάδα και δεκάδες ιδιωτικά οχήματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη και ο επικεφαλής του περιεφερειακού νοσοκομείου ζήτησε από τους κατοίκους να προσφέρουν αίμα.

⚡ Ukraine's emergency service showed a video of rescuing a victim from the rubble in Chernihiv after Russian shelling.



Currently, the death toll has risen to 11, and the number of injured has increased to 22. At least three people are missing.

pic.twitter.com/rDoUJ5lgfq — UNITED24 Media (@United24media) April 17, 2024

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων η αυθεντικότητα δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνουν φλόγες και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Massive Russian missile attack on the Ukrainian city of Chernihiv. At least nine civilians declared dead and more under the rubble of buildings. Ukraine has essentially run out of air defenses because of the cutoff in American aid, and Russia is taking advantage of this strategic… pic.twitter.com/ScqXFzsMsc — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 17, 2024

Στις 09.03 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), «τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Λομάκο σε τηλεοπτικό σταθμό, πλήττοντας ένα πολυώροφο κτίριο.

«Δυστυχώς η Ρωσία συνεχίζει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες σε βάρος αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, όπως επιβεβαιώνει το πλήγμα στο Τσερνίχιβ για μια ακόμα φορά», δήλωσε ο Λομάκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά κτίρια, μη στρατιωτικές υποδομές και πολλά ιδιωτικά οχήματα.

Russia attacked almost the very center of #Chernihiv.



The missile strike took the lives of at least 11 civilians, 22 more were injured.



Ukraine urgently needs more Patriot systems. Russia’s terror knows no stop, but we can prevent deaths of people. #PatriotsSaveLives pic.twitter.com/Vsk4aZ2e5j — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 17, 2024

Η Ρωσία, που αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους, εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων και χωριών, σε επιθέσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά ουκρανικών πόλεων, θέτοντας ως στόχο τον ενεργειακό τομέα της χώρας και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές.

Το Τσερνίχιβ, μια από τις παλαιότερες πόλεις της Ουκρανίας που ιδρύθηκε πριν από 1.000 και πλέον χρόνια, είχε σχεδόν 300.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή πριν από δύο χρόνια. Απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, που είναι σύμμαχος της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι καταγγέλει την έλλειψη αποφασιστικότητας του κόσμου απέναντι στην ρωσική τρομοκρατία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός δεν μπόρεσε να αποτρέψει την σημερινή τριπλή ρωσική επίθεση στο Τσερνίχιβ, ελλείψει μέσων αντιαεροπορικής άμυνας λόγω της μείωσης της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν η Ουκρανία είχε λάβει αρκετά μέσα αντιαεροπορικής άμυνας και αν η αποφασιστικότητα του κόσμου για αντίσταση στην ρωσική τρομοκρατία ήταν αρκετή», κατήγγειλε ο πρόεδρος Ζελένσι στα κοινωνικά μέσα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσι καταγγέλλει την ανεπάρκεια των μέσων της αντιαεροπορικής άμυνας και την έλλειψη αποφασιστικότητας του κόσμου απέναντι στην ρωσική τρομοκρατία

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε και αυτός την έκκληση του Κιέβου για περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

